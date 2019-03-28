В Одесі 8-річний хлопчик помер під час операції з видалення аденоїдів





Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 8-річного хлопчика у хірургічному відділенні лікарні. Повідомляє прес-служба



Дитина померла, не прийшовши до тями після операції з видалення аденоїдів.



Тіло хлопчика направили до Одеського бюро судово-медичної експертизи – для встановлення причини смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міській лікарні Одеси під час проведення операції з видалення аденоїдів помер 8-річний хлопчик.Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 8-річного хлопчика у хірургічному відділенні лікарні. Повідомляє прес-служба нацполіції Дитина померла, не прийшовши до тями після операції з видалення аденоїдів.Тіло хлопчика направили до Одеського бюро судово-медичної експертизи – для встановлення причини смерті.

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