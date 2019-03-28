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В Одесі 8-річний хлопчик помер під час операції з видалення аденоїдів

В Одесі 8-річний хлопчик помер під час операції з видалення аденоїдів
У міській лікарні Одеси під час проведення операції з видалення аденоїдів помер 8-річний хлопчик.

Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 8-річного хлопчика у хірургічному відділенні лікарні. Повідомляє прес-служба нацполіції.

Дитина померла, не прийшовши до тями після операції з видалення аденоїдів.

Тіло хлопчика направили до Одеського бюро судово-медичної експертизи – для встановлення причини смерті.

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Теги: Одеса, хлопчик, операція, смерть, поліція
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