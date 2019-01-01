Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі





Таку Валерій Романюк.



Чоловік назвав скасування маршруту «необдуманим кроком міської ради».



«Залізничний вокзал – ворота міста, сюди приїздять як громадяни міста, так і його гості. Також чимало мешканців цього району їздять на роботу в інші куточки Луцька. Сполученням з містом слугує наразі лише маршрутка №2 та тролейбус №4, що є мізером для наявного пасажиропотоку», – написав автор петиції.



Інший бік питання, за його словами, – це утруднення доїзду до міського цвинтаря та дачних масивів.



«Прошу відновити маршрут тролейбуса №7 до Великодніх свят, коли це буде неабияк актуально», - резюмував автор петиції.



Збір голосів з приводу цього прохання триватиме протягом 14 днів від 29 березня.



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