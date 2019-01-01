Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі
Сьогодні, 09:46
У Луцьку просять повернути тролейбус №7, який курсував від залізничного вокзалу до села Гаразджа.
Таку петицію зареєстрував Валерій Романюк.
Чоловік назвав скасування маршруту «необдуманим кроком міської ради».
«Залізничний вокзал – ворота міста, сюди приїздять як громадяни міста, так і його гості. Також чимало мешканців цього району їздять на роботу в інші куточки Луцька. Сполученням з містом слугує наразі лише маршрутка №2 та тролейбус №4, що є мізером для наявного пасажиропотоку», – написав автор петиції.
Інший бік питання, за його словами, – це утруднення доїзду до міського цвинтаря та дачних масивів.
«Прошу відновити маршрут тролейбуса №7 до Великодніх свят, коли це буде неабияк актуально», - резюмував автор петиції.
Збір голосів з приводу цього прохання триватиме протягом 14 днів від 29 березня.
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Таку петицію зареєстрував Валерій Романюк.
Чоловік назвав скасування маршруту «необдуманим кроком міської ради».
«Залізничний вокзал – ворота міста, сюди приїздять як громадяни міста, так і його гості. Також чимало мешканців цього району їздять на роботу в інші куточки Луцька. Сполученням з містом слугує наразі лише маршрутка №2 та тролейбус №4, що є мізером для наявного пасажиропотоку», – написав автор петиції.
Інший бік питання, за його словами, – це утруднення доїзду до міського цвинтаря та дачних масивів.
«Прошу відновити маршрут тролейбуса №7 до Великодніх свят, коли це буде неабияк актуально», - резюмував автор петиції.
Збір голосів з приводу цього прохання триватиме протягом 14 днів від 29 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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