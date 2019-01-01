вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі

Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі
У Луцьку просять повернути тролейбус №7, який курсував від залізничного вокзалу до села Гаразджа.

Таку петицію зареєстрував Валерій Романюк.

Чоловік назвав скасування маршруту «необдуманим кроком міської ради».

«Залізничний вокзал – ворота міста, сюди приїздять як громадяни міста, так і його гості. Також чимало мешканців цього району їздять на роботу в інші куточки Луцька. Сполученням з містом слугує наразі лише маршрутка №2 та тролейбус №4, що є мізером для наявного пасажиропотоку», – написав автор петиції.

Інший бік питання, за його словами, – це утруднення доїзду до міського цвинтаря та дачних масивів.

«Прошу відновити маршрут тролейбуса №7 до Великодніх свят, коли це буде неабияк актуально», - резюмував автор петиції.

Збір голосів з приводу цього прохання триватиме протягом 14 днів від 29 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тролейбус, Гаразджа, Луцьк, петиція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки за рік заробила очільниця управління освіти Луцькради
Сьогодні, 10:02
Не парк, а суцільний смітник: як лучани загидили територію на Потебні. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі
Сьогодні, 09:46
Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel
Сьогодні, 09:40
На Волині контрабандисти спалили 12 ящиків сигарет, які не змогли перевезти в Польщу
Сьогодні, 09:23
Схожі новини
Гаразджа-Луцьк: з маршруту зняли два тролейбуса. ВІДЕО Гаразджа-Луцьк: з маршруту зняли два тролейбуса. ВІДЕО
Сьогодні, 02:28
У Луцьку просять «декомунізувати» пляж на Стиру У Луцьку просять «декомунізувати» пляж на Стиру
25 березень, 18:15
Я цьому не вірю, – директор ЛПЕ про рахування пільговиків у тролейбусах Я цьому не вірю, – директор ЛПЕ про рахування пільговиків у тролейбусах
20 березень, 09:54
У Луцьку просять додаткову маршрутку до обласної дитячої лікарні У Луцьку просять додаткову маршрутку до обласної дитячої лікарні
05 березень, 09:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині легковик протаранив вантажівку
Сьогодні, 10:04
 0
Скільки за рік заробила очільниця управління освіти Луцькради
Сьогодні, 10:02
 0
Не парк, а суцільний смітник: як лучани загидили територію на Потебні. ФОТО
Сьогодні, 09:50
 0
Просять повернути тролейбус від залізничного вокзалу до Гаразджі
Сьогодні, 09:46
 0
Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8