На Волині медики рятували дитину з відірваним пальцем
Сьогодні, 11:28
У Ковельському районі медики "швидкої" транспортували до Луцька дитину з відірваним пальцем.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, з Ковельського району для надання спеціалізованої медичної допомоги дитину з "неповним травматичним відривом першого пальця лівої китиці" перевезли в Луцьку міську клінічну лікарню у центр реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, з Ковельського району для надання спеціалізованої медичної допомоги дитину з "неповним травматичним відривом першого пальця лівої китиці" перевезли в Луцьку міську клінічну лікарню у центр реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Суїциди, автотрощі і пожежі: «гарячий» день волинських медиків «швидкої»
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