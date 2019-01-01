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На Волині медики рятували дитину з відірваним пальцем

На Волині медики рятували дитину з відірваним пальцем
У Ковельському районі медики "швидкої" транспортували до Луцька дитину з відірваним пальцем.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, з Ковельського району для надання спеціалізованої медичної допомоги дитину з "неповним травматичним відривом першого пальця лівої китиці" перевезли в Луцьку міську клінічну лікарню у центр реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці.

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Теги: медики, лікарня, порятунок, Волинь, діти
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