На Волині медики рятували дитину з відірваним пальцем





Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Так, з Ковельського району для надання спеціалізованої медичної допомоги дитину з "неповним травматичним відривом першого пальця лівої китиці" перевезли в Луцьку міську клінічну лікарню у центр реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці.



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