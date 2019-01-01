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У «Промені» до Великодня – розваги для дітей*

У «Промені» до Великодня – розваги для дітей*
21 квітня у розважальному центрі «Промінь», вже за традицією, у холі відбудеться безкоштовна дитяча розважальна програма приурочена Великодню.

Цього разу її проводитиме дитячий комплекс «Смугастий носоріг».

У програмі заходу:

- безліч подарунків;
- творчі майстер-класи;
- великодні квести;
- тематичні розваги.

Вхід, як завжди вільний. Початок о 15:00. Адреса: просп. Президента Грушевського, 2.

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Теги: Промінь, розваги, Великдень
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