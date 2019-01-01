У «Промені» до Великодня – розваги для дітей*
Сьогодні, 20:12
21 квітня у розважальному центрі «Промінь», вже за традицією, у холі відбудеться безкоштовна дитяча розважальна програма приурочена Великодню.
Цього разу її проводитиме дитячий комплекс «Смугастий носоріг».
У програмі заходу:
- безліч подарунків;
- творчі майстер-класи;
- великодні квести;
- тематичні розваги.
Вхід, як завжди вільний. Початок о 15:00. Адреса: просп. Президента Грушевського, 2.
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Цього разу її проводитиме дитячий комплекс «Смугастий носоріг».
У програмі заходу:
- безліч подарунків;
- творчі майстер-класи;
- великодні квести;
- тематичні розваги.
Вхід, як завжди вільний. Початок о 15:00. Адреса: просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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