У Львові в приватному будинку вбили двох жінок: шукають тих, кому щось відомо

У Львові в приватному будинку учора, 29 березня, знайшли тіла двох жінок.Про це повідомляє поліція Львівщини.У Франківський відділ поліції 29 березня надійшло повідомлення від чоловіка про те, що протягом тривалого часу він не може зконтактуватись зі своїми родичками, котрі проживають у приватному будинку у Франківському районі Львова.На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти, кінолог, а також працівники інших служб. У будинку поліцейські виявили тіла двох жінок без ознак життя та зі слідами насильницької смерті. Їх особи встановлені – це львів’янки віком 62 та 82 роки, родички заявника.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.Правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102 усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини скоєння злочину та особи зловмисників, причетних до вбивства.