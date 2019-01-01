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У Луцьку на місці студентського санаторію буде фаст-фуд

У Луцьку на місці студентського санаторію буде фаст-фуд
У Луцьку у приміщенні їдальні колишнього університетського санаторію-профілакторію відкриють кафе швидкого харчування "Chicken Hut".

Про це повідомляє Перший.

Як відомо, санаторій-профілакторій Східноєвропейського національного університету на вулиці Ярощука, 30 у Луцьку не функціонує близько 4 років. Наразі у приміщеннях діє гуртожиток для студентів, заклад перейменований у "Реабілітаційну клініку", а з медичного персоналу залишився тільки мануальний терапевт.

Приміщення колишньої їдальні має окремий вхід з боку вулиці Ярощука. У ньому наразі триває ремонт, готують до відкриття "Chicken Hut". На фасаді будівлі – вивіска, вхід пофарбований у характерний для цієї мережі жовтий колір. За інформацією персоналу гуртожитку, заклад планують відкрити у середині квітня.

Як відомо, у Луцьку діє два заклади мережі "Chicken Hut" – у торговому центрі "Варшавський" і у розважальному центрі "Промінь".
У Луцьку на місці студентського санаторію буде фаст-фуд


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Теги: їжа, заклади, Луцьк
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