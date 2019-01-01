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«На власні очі глянути – зовсім інше», – речниця поліції Волині про «Супернову»*

«На власні очі глянути – зовсім інше», – речниця поліції Волині про «Супернову»*
Речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук, відвідала з дітьми територію житлового комплексу «Супернова» у Луцьку. Розповіла, що вважає її втіленням «професійного і грамотного підходу».

«Єдине, що хвилює, це стан парку поруч»,– написала Ольга Бузулук у Facebook, – повідомляє «Перший».

«Діти зацінили «Супернову». І не лише через чудовий дитмайданчик, а й через красивий стиль, гарні доріжки, хороше планування», – розповіла речниця поліції.

«Безумовно, що вони тепер «хочуть тут жити». І дай Бог, щоб ця і інші мрії здійснились. З дорослого погляду скажу, що одразу видно професійний і грамотний підхід. Уявляю, скільки праці і нервів вкладається в це будівництво... Повага і шана такому відповідальному бізнесу», – додала Ольга Бузулук.

Єдине, що хвилює речницю – стан парку поруч, але тут питання не до забудовника, а до СНУ, на чиєму балансі він перебуває як «ботанічний сад».

«Скоро тут все зазеленіє-зацвіте, але садом тут і не пахнутиме, швидше, красивими зарослями...», – вважає вона.

«Тому цю зелену зону варто б віддати у відповідальніші руки, бо я так розумію, що з належним фінансуванням і доглядом в універу не дуже», – сказала Ольга Бузулук.

Коментуючи написане, Ольга Бузулук пояснила: «Написала те, що відчули... Реально, ролик бачила, на сайті читала, фото дивилась, але на власні очі глянути – зовсім інше. Ми навіть сьогодні засинали з думками про «Супернову».

До слова,19 квітня під час загальноміської толоки активісти прибиратимуть і територію ботанічного саду біля «Супернової». Зокрема до цього обіцяє долучитися колектив будівельної компанії «Інвестор» і власники квартир «Супернової», – повідомила маркетологиня «Інвестора» Ірина Новосад.

«На власні очі глянути – зовсім інше», – речниця поліції Волині про «Супернову»*

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Теги: супернова, бузулук, жк, луцьк, квартири, новобудова
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