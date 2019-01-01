«На власні очі глянути – зовсім інше», – речниця поліції Волині про «Супернову»*

Ольга Бузулук, відвідала з дітьми територію житлового комплексу «Супернова» у Луцьку. Розповіла, що вважає її втіленням «професійного і грамотного підходу».



«Єдине, що хвилює, це стан парку поруч»,– написала Ольга Бузулук у Facebook, – повідомляє



«Діти зацінили «Супернову». І не лише через чудовий дитмайданчик, а й через красивий стиль, гарні доріжки, хороше планування», – розповіла речниця поліції.



«Безумовно, що вони тепер «хочуть тут жити». І дай Бог, щоб ця і інші мрії здійснились. З дорослого погляду скажу, що одразу видно професійний і грамотний підхід. Уявляю, скільки праці і нервів вкладається в це будівництво... Повага і шана такому відповідальному бізнесу», – додала Ольга Бузулук.



Єдине, що хвилює речницю – стан парку поруч, але тут питання не до забудовника, а до СНУ, на чиєму балансі він перебуває як «ботанічний сад».



«Скоро тут все зазеленіє-зацвіте, але садом тут і не пахнутиме, швидше, красивими зарослями...», – вважає вона.



«Тому цю зелену зону варто б віддати у відповідальніші руки, бо я так розумію, що з належним фінансуванням і доглядом в універу не дуже», – сказала Ольга Бузулук.



Коментуючи написане, Ольга Бузулук пояснила: «Написала те, що відчули... Реально, ролик бачила, на сайті читала, фото дивилась, але на власні очі глянути – зовсім інше. Ми навіть сьогодні засинали з думками про «Супернову».



До слова,19 квітня під час загальноміської толоки активісти прибиратимуть і територію ботанічного саду біля «Супернової». Зокрема до цього обіцяє долучитися колектив будівельної компанії «Інвестор» і власники квартир «Супернової», – повідомила маркетологиня «Інвестора» Ірина Новосад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Речниця патрульної поліції Волині, відвідала з дітьми територію житлового комплексу «Супернова» у Луцьку. Розповіла, що вважає її втіленням «професійного і грамотного підходу».«Єдине, що хвилює, це стан парку поруч»,– написала Ольга Бузулук у Facebook, – повідомляє «Перший» «Діти зацінили «Супернову». І не лише через чудовий дитмайданчик, а й через красивий стиль, гарні доріжки, хороше планування», – розповіла речниця поліції.«Безумовно, що вони тепер «хочуть тут жити». І дай Бог, щоб ця і інші мрії здійснились. З дорослого погляду скажу, що одразу видно професійний і грамотний підхід. Уявляю, скільки праці і нервів вкладається в це будівництво... Повага і шана такому відповідальному бізнесу», – додала Ольга Бузулук.Єдине, що хвилює речницю – стан парку поруч, але тут питання не до забудовника, а до СНУ, на чиєму балансі він перебуває як «ботанічний сад».«Скоро тут все зазеленіє-зацвіте, але садом тут і не пахнутиме, швидше, красивими зарослями...», – вважає вона.«Тому цю зелену зону варто б віддати у відповідальніші руки, бо я так розумію, що з належним фінансуванням і доглядом в універу не дуже», – сказала Ольга Бузулук.Коментуючи написане, Ольга Бузулук пояснила: «Написала те, що відчули... Реально, ролик бачила, на сайті читала, фото дивилась, але на власні очі глянути – зовсім інше. Ми навіть сьогодні засинали з думками про «Супернову».До слова,19 квітня під час загальноміської толоки активісти прибиратимуть і територію ботанічного саду біля «Супернової». Зокрема до цього обіцяє долучитися колектив будівельної компанії «Інвестор» і власники квартир «Супернової», – повідомила маркетологиня «Інвестора»

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