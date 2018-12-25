Кров волинян безкоштовно перевірятимуть на холестерин
Сьогодні, 14:05
На Волині всі охочі зможуть перевірити рівень холестерину в крові безкоштовно.
Про це йдеться у спільноті "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу - Волинська ОДА".
Відслідковувати холестерин – це запобігати виникненню проблем із серцем і судинами. І завдяки субпроекту World Bank Ukraine «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» краяни зможуть зроби це безкоштовно з 13 до 19 квітня 2019 року. Адже за кошти позики для амбулаторій загальної практики придбали біохімічні аналізатори крові та тест-смужки для них для вимірювання рівня холестерину.
Певну кількість тестів усі центри первинної медичної допомоги краю використають для проведення скринінгового дослідження вмісту загального холестерину в крові серед населення. Усі інші – для обстежень пацієнтів під час їхніх візитів до амбулаторій загальної практики – сімейної медицини. Докладніше про те, за якою адресою з 15 до 19 квітня й у яких населених пунктах можна буде зробити ці дослідження, повідомлять наступного тижня.
Лучан і гостей міста запрошують для проведення скринінгового дослідження вмісту загального холестерину в крові на захід, присвячений Всесвітньому дню здоров’я, що проводитиметься 13 квітня 2019 року Волинським обласним центром здоров’я в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
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Про це йдеться у спільноті "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу - Волинська ОДА".
Відслідковувати холестерин – це запобігати виникненню проблем із серцем і судинами. І завдяки субпроекту World Bank Ukraine «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» краяни зможуть зроби це безкоштовно з 13 до 19 квітня 2019 року. Адже за кошти позики для амбулаторій загальної практики придбали біохімічні аналізатори крові та тест-смужки для них для вимірювання рівня холестерину.
Певну кількість тестів усі центри первинної медичної допомоги краю використають для проведення скринінгового дослідження вмісту загального холестерину в крові серед населення. Усі інші – для обстежень пацієнтів під час їхніх візитів до амбулаторій загальної практики – сімейної медицини. Докладніше про те, за якою адресою з 15 до 19 квітня й у яких населених пунктах можна буде зробити ці дослідження, повідомлять наступного тижня.
Лучан і гостей міста запрошують для проведення скринінгового дослідження вмісту загального холестерину в крові на захід, присвячений Всесвітньому дню здоров’я, що проводитиметься 13 квітня 2019 року Волинським обласним центром здоров’я в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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