вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кров волинян безкоштовно перевірятимуть на холестерин

Кров волинян безкоштовно перевірятимуть на холестерин
На Волині всі охочі зможуть перевірити рівень холестерину в крові безкоштовно.

Про це йдеться у спільноті "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу - Волинська ОДА".

Відслідковувати холестерин – це запобігати виникненню проблем із серцем і судинами. І завдяки субпроекту World Bank Ukraine «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» краяни зможуть зроби це безкоштовно з 13 до 19 квітня 2019 року. Адже за кошти позики для амбулаторій загальної практики придбали біохімічні аналізатори крові та тест-смужки для них для вимірювання рівня холестерину.

Певну кількість тестів усі центри первинної медичної допомоги краю використають для проведення скринінгового дослідження вмісту загального холестерину в крові серед населення. Усі інші – для обстежень пацієнтів під час їхніх візитів до амбулаторій загальної практики – сімейної медицини. Докладніше про те, за якою адресою з 15 до 19 квітня й у яких населених пунктах можна буде зробити ці дослідження, повідомлять наступного тижня.

Лучан і гостей міста запрошують для проведення скринінгового дослідження вмісту загального холестерину в крові на захід, присвячений Всесвітньому дню здоров’я, що проводитиметься 13 квітня 2019 року Волинським обласним центром здоров’я в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, аналізи, кров, тести
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Актори серіалу «Школа» зустрілися з фанами у луцькому «Промені». ФОТО
Сьогодні, 14:17
У супермаркеті Києва чоловік в черзі за піцою вбив одним ударом відвідувача. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
Кров волинян безкоштовно перевірятимуть на холестерин
Сьогодні, 14:05
Сучасна і зі збереженим історичним «обличчям»: як у Луцьку реконструюють стару вулицю*
Сьогодні, 13:59
Щодо юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині, таки відкрили «кримінал»
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
Українцям повідомили, які аналізи залишаться безкоштовними після медреформи Українцям повідомили, які аналізи залишаться безкоштовними після медреформи
25 грудень, 2018, 01:52
У Волинській станції переливання крові буде сучасний апарат У Волинській станції переливання крові буде сучасний апарат
10 грудень, 2014, 10:00
Відомі перші результати аналізів Порошенка Відомі перші результати аналізів Порошенка
Сьогодні, 10:50
Порошенко і Зеленський здали аналізи Порошенко і Зеленський здали аналізи
Сьогодні, 10:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий мандрівник Дмитро Комаров прилетів в аеропорт біля Луцька
Сьогодні, 14:45
 0
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
Сьогодні, 14:43
 0
Актори серіалу «Школа» зустрілися з фанами у луцькому «Промені». ФОТО
Сьогодні, 14:17
 0
У супермаркеті Києва чоловік в черзі за піцою вбив одним ударом відвідувача. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
 0
Кров волинян безкоштовно перевірятимуть на холестерин
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8