У кінотеатрі «PremierCity» – прем’єрні фільми*
Сьогодні, 16:49
У кінотеатрі "PremierCity" відбудуться прем’єрні кінострічки.
Тож усіх запрошують на перегляд цікавих і захоплюючих фільмів
Фільм «Хеллбой», 18+
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=biqahK8-XT8
Наближається час битви Хеллбоя з Кривавої королевою, яка жадає помститися всьому людству за століття в ув'язненні. Опинившись в епіцентрі зіткнення світу людей і монстрів, Хеллбою доведеться пройти через пекло, щоб запобігти насуванню апокаліпсису.
Квитки: https://premiercity.com.ua/hellboi-7554/
Мультфільм «Комашки 2: Карибські пригоди!», 0+
Трейлер:https://www.youtube.com/watch?v=FnFjEGBI2QQ
Навколо нас так багато живих істот, яких ми навіть не помічаємо. І тут мова навіть не про мікробів, а про різних комашок. Вони всюди - повзають по землі, сплять у травичці або просто літають біля нас. Як би це дивно не звучало, ці істоти також готуються до зими - запасаються їжею. Під час такої підготовки сталося щось зовсім несподіване - одна комашка випадково потрапила в ящик, який відправили на далекі Карибські острови. Там тепло, немає зими і дуже багато небезпек. Нові раніше небачені для комашки мешканці можуть не раз спробувати її зжерти. Головне - дочекатися допомоги, яку, без сумніву, відправили її друзі.
Квитки: https://premiercity.com.ua/komashki-2-karibski-prigodi-minuscule-mandibles-from-far-away-7561/
Мультфільм «Містер Лінк: Загублена ланка еволюції», 0+
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=fau49ysFAU0
Безстрашний натураліст і дослідник Лайонел Фрост поставив перед собою завдання розповісти світові про існування різних створінь, про які говорять тільки в легендах. Його новим відкриттям стає Лінк, так звана «відсутня ланка», що зв'язує людство з його предками по еволюційних сходах.
Квитки: https://premiercity.com.ua/mister-link-zagublena-lanka-evolyutsii-missing-link-7595/
Фільм «Сквот 32», 0+
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=bojQg3UEACM
Сучасна історія Пітера Пена про пошук шляху до дорослого життя і усвідомлення власного стилю і талантів. Ліза працює фотографом у паспортному центрі. Одного разу вона потрапляє у суспільство вільних і талановитих мрійників: творців, танцюристів, музикантів, які живуть у сквот - напівзруйнованому спустошеному будинку.
Вісімдесятилітня Фаїна - єдиний законний мешканець будинку і єдина перешкода для забудовника, який планує зруйнувати весь квартал, а з ним і Сквот. Лізу заворожує енергія, свобода і творчість суспільства. Вони борються за свій спосіб життя, створюють і змінюють навколишній світ. Ліза сама змінюється, вона починає шукати своє місце у світі, розвиває своє бачення і стиль. Завдяки сквот Лізу помічають, як фотографа, а її світ і можливості - розширюються.
Квитки: https://premiercity.com.ua/skvot-32-7566/
Запрошуємо пізнавати разом світ кіно у кінотеатрі PremierCity, що у ПортCity!
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Тож усіх запрошують на перегляд цікавих і захоплюючих фільмів
Фільм «Хеллбой», 18+
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=biqahK8-XT8
Наближається час битви Хеллбоя з Кривавої королевою, яка жадає помститися всьому людству за століття в ув'язненні. Опинившись в епіцентрі зіткнення світу людей і монстрів, Хеллбою доведеться пройти через пекло, щоб запобігти насуванню апокаліпсису.
Квитки: https://premiercity.com.ua/hellboi-7554/
Мультфільм «Комашки 2: Карибські пригоди!», 0+
Трейлер:https://www.youtube.com/watch?v=FnFjEGBI2QQ
Навколо нас так багато живих істот, яких ми навіть не помічаємо. І тут мова навіть не про мікробів, а про різних комашок. Вони всюди - повзають по землі, сплять у травичці або просто літають біля нас. Як би це дивно не звучало, ці істоти також готуються до зими - запасаються їжею. Під час такої підготовки сталося щось зовсім несподіване - одна комашка випадково потрапила в ящик, який відправили на далекі Карибські острови. Там тепло, немає зими і дуже багато небезпек. Нові раніше небачені для комашки мешканці можуть не раз спробувати її зжерти. Головне - дочекатися допомоги, яку, без сумніву, відправили її друзі.
Квитки: https://premiercity.com.ua/komashki-2-karibski-prigodi-minuscule-mandibles-from-far-away-7561/
Мультфільм «Містер Лінк: Загублена ланка еволюції», 0+
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=fau49ysFAU0
Безстрашний натураліст і дослідник Лайонел Фрост поставив перед собою завдання розповісти світові про існування різних створінь, про які говорять тільки в легендах. Його новим відкриттям стає Лінк, так звана «відсутня ланка», що зв'язує людство з його предками по еволюційних сходах.
Квитки: https://premiercity.com.ua/mister-link-zagublena-lanka-evolyutsii-missing-link-7595/
Фільм «Сквот 32», 0+
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=bojQg3UEACM
Сучасна історія Пітера Пена про пошук шляху до дорослого життя і усвідомлення власного стилю і талантів. Ліза працює фотографом у паспортному центрі. Одного разу вона потрапляє у суспільство вільних і талановитих мрійників: творців, танцюристів, музикантів, які живуть у сквот - напівзруйнованому спустошеному будинку.
Вісімдесятилітня Фаїна - єдиний законний мешканець будинку і єдина перешкода для забудовника, який планує зруйнувати весь квартал, а з ним і Сквот. Лізу заворожує енергія, свобода і творчість суспільства. Вони борються за свій спосіб життя, створюють і змінюють навколишній світ. Ліза сама змінюється, вона починає шукати своє місце у світі, розвиває своє бачення і стиль. Завдяки сквот Лізу помічають, як фотографа, а її світ і можливості - розширюються.
Квитки: https://premiercity.com.ua/skvot-32-7566/
Запрошуємо пізнавати разом світ кіно у кінотеатрі PremierCity, що у ПортCity!
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