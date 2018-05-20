вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Майно батьків і земля дружини: що у декларації волинського судді

Майно батьків і земля дружини: що у декларації волинського судді
Суддя Волинського окружного адміністративного суду Юрій Сорока, зять депутата Луцької районної ради Василя Назарчука та голови Романівської сільської ради Галини Назарчук, задекларував батьківську нерухомість, авто мами та землю дружини.

У своїй декларації суддя вказав, що з 1995 року має у Києві квартиру площею 54,4 м. кв. разом з батьками, - пише Волинь Оnline.

У Луцьку він проживає з 2010 року у квартирі площею 111,1 м. кв. вартістю 666,6 тисячі гривень, яка належить батьку, якого теж звати Юрій. Дружина Олена Сорока із 2017 року має 10,58 сотки землі у селі Романів Луцького району.

Суддя користується з 2010 року автівкою «Chevrolet niva 212300» 2010 року випуску вартістю 123,2 тисячі гривень, яка належить його мамі Людмилі.

У 2018 році суддя отримав 325,427 тисячі гривень зарплати. Дружина отримала 53,43 тисячі гривень зарплати та 667 гривень призу у ПрАТ «Волинь-Авто».

Готівки суддя не декларує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: квартири, декларація, суддя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині вогонь знищив сарай
Сьогодні, 13:00
На Волині понад чотири десятки парафій УПЦ (МП) думають про перехід до ПЦУ
Сьогодні, 12:48
Майно батьків і земля дружини: що у декларації волинського судді
Сьогодні, 12:43
Назвали ТОП-5 найбільш аварійно небезпечних вулиць у Луцьку
Сьогодні, 12:26
Найдешевший в Україні борщ готують на Волині
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Дружина луцького судді користується квартирою університету Дружина луцького судді користується квартирою університету
09 квітень, 15:52
Луцький суддя «пересів» на Lexus Луцький суддя «пересів» на Lexus
20 травень, 2018, 11:21
Крав прикраси, дитячі скарбнички і фарш: на Волині судили квартирного злодія Крав прикраси, дитячі скарбнички і фарш: на Волині судили квартирного злодія
10 квітень, 17:40
Як живе і скільки заробляє служитель Феміди луцького суду Як живе і скільки заробляє служитель Феміди луцького суду
09 квітень, 18:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рожищі відловили 15 безпритульних собак: забрали навіть самку з щенятами
Сьогодні, 14:01
 0
На Волинь їде віце-прем'єр-міністр України
Сьогодні, 13:48
 0
На ківерцівському вокзалі виявили невідомий предмет
Сьогодні, 13:37
 0
Гори целофану, отруйний фільтрат та мертві птахи: жахіття сміттєзвалища у Брищі
Сьогодні, 13:30
 0
На Волині грабіжник розбив скло в автівці та викрав речі водія
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8