Майно батьків і земля дружини: що у декларації волинського судді
Сьогодні, 12:43
Суддя Волинського окружного адміністративного суду Юрій Сорока, зять депутата Луцької районної ради Василя Назарчука та голови Романівської сільської ради Галини Назарчук, задекларував батьківську нерухомість, авто мами та землю дружини.
У своїй декларації суддя вказав, що з 1995 року має у Києві квартиру площею 54,4 м. кв. разом з батьками, - пише Волинь Оnline.
У Луцьку він проживає з 2010 року у квартирі площею 111,1 м. кв. вартістю 666,6 тисячі гривень, яка належить батьку, якого теж звати Юрій. Дружина Олена Сорока із 2017 року має 10,58 сотки землі у селі Романів Луцького району.
Суддя користується з 2010 року автівкою «Chevrolet niva 212300» 2010 року випуску вартістю 123,2 тисячі гривень, яка належить його мамі Людмилі.
У 2018 році суддя отримав 325,427 тисячі гривень зарплати. Дружина отримала 53,43 тисячі гривень зарплати та 667 гривень призу у ПрАТ «Волинь-Авто».
Готівки суддя не декларує.
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У своїй декларації суддя вказав, що з 1995 року має у Києві квартиру площею 54,4 м. кв. разом з батьками, - пише Волинь Оnline.
У Луцьку він проживає з 2010 року у квартирі площею 111,1 м. кв. вартістю 666,6 тисячі гривень, яка належить батьку, якого теж звати Юрій. Дружина Олена Сорока із 2017 року має 10,58 сотки землі у селі Романів Луцького району.
Суддя користується з 2010 року автівкою «Chevrolet niva 212300» 2010 року випуску вартістю 123,2 тисячі гривень, яка належить його мамі Людмилі.
У 2018 році суддя отримав 325,427 тисячі гривень зарплати. Дружина отримала 53,43 тисячі гривень зарплати та 667 гривень призу у ПрАТ «Волинь-Авто».
Готівки суддя не декларує.
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