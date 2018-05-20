Майно батьків і земля дружини: що у декларації волинського судді

Юрій Сорока, зять депутата Луцької районної ради Василя Назарчука та голови Романівської сільської ради Галини Назарчук, задекларував батьківську нерухомість, авто мами та землю дружини.



У своїй декларації суддя вказав, що з 1995 року має у Києві квартиру площею 54,4 м. кв. разом з батьками, - пише



У Луцьку він проживає з 2010 року у квартирі площею 111,1 м. кв. вартістю 666,6 тисячі гривень, яка належить батьку, якого теж звати Юрій. Дружина Олена Сорока із 2017 року має 10,58 сотки землі у селі Романів Луцького району.



Суддя користується з 2010 року автівкою «Chevrolet niva 212300» 2010 року випуску вартістю 123,2 тисячі гривень, яка належить його мамі Людмилі.



У 2018 році суддя отримав 325,427 тисячі гривень зарплати. Дружина отримала 53,43 тисячі гривень зарплати та 667 гривень призу у ПрАТ «Волинь-Авто».



Готівки суддя не декларує.

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