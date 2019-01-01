На Рівненщині підпалили елітну автівку





Інцидент трапився, 12 квітня, близько 03:20, - інформує



Правоохоронці на місці події виявили частково пошкоджений вогнем задній бампер і накладка багажника «Porsche Cayenne».



Авто належить 33-річній дубенчанці, а користується ним її 35-річний чоловік.



Від будь-яких пояснень вони відмовилися.



Із місця події слідчі вилучили дві пластикові пляшки. Загоряння позашляховика було ліквідовано.



За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.



В рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.



Відділ комунікації поліції Рівненської області





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міста Дубно вночі горів автомобіль.Інцидент трапився, 12 квітня, близько 03:20, - інформуєПравоохоронці на місці події виявили частково пошкоджений вогнем задній бампер і накладка багажника «Porsche Cayenne».Авто належить 33-річній дубенчанці, а користується ним її 35-річний чоловік.Від будь-яких пояснень вони відмовилися.Із місця події слідчі вилучили дві пластикові пляшки. Загоряння позашляховика було ліквідовано.За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.В рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.Відділ комунікації поліції Рівненської області

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