На Волині банк виписав останнє попередження підліткам, які люблять «тусуватись» біля банкомату. ФОТО





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«Креді Агріколь Банк» застерігає підлітків, які полюбляють «тусуватись» під наглядом відеокамер:









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гоп-компанії так дістали адміністрацію одного з банків у центрі Нововолинська, що вона почепила на вікні біля банкомату пікантне оголошення.Про це пише Радар «Креді Агріколь Банк» застерігає підлітків, які полюбляють «тусуватись» під наглядом відеокамер:

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