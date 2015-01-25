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На Волині банк виписав останнє попередження підліткам, які люблять «тусуватись» біля банкомату. ФОТО

На Волині банк виписав останнє попередження підліткам, які люблять «тусуватись» біля банкомату. ФОТО
Гоп-компанії так дістали адміністрацію одного з банків у центрі Нововолинська, що вона почепила на вікні біля банкомату пікантне оголошення.

Про це пише Радар.

«Креді Агріколь Банк» застерігає підлітків, які полюбляють «тусуватись» під наглядом відеокамер:

На Волині банк виписав останнє попередження підліткам, які люблять «тусуватись» біля банкомату. ФОТО

На Волині банк виписав останнє попередження підліткам, які люблять «тусуватись» біля банкомату. ФОТО

На Волині банк виписав останнє попередження підліткам, які люблять «тусуватись» біля банкомату. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, банк, оголошення, підлітки
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