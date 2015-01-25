На Волині банк виписав останнє попередження підліткам, які люблять «тусуватись» біля банкомату. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Гоп-компанії так дістали адміністрацію одного з банків у центрі Нововолинська, що вона почепила на вікні біля банкомату пікантне оголошення.
Про це пише Радар.
«Креді Агріколь Банк» застерігає підлітків, які полюбляють «тусуватись» під наглядом відеокамер:
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Про це пише Радар.
«Креді Агріколь Банк» застерігає підлітків, які полюбляють «тусуватись» під наглядом відеокамер:
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