У Києві зґвалтували дівчину, яка вночі поверталася додому
Сьогодні, 10:40
В Києві невідомий зґвалтував 21-річну дівчину, яка поверталася додому.
Інцидент стався в ніч на 14 квітня. Дзвінок в поліцію надійшов близько 00:30, - пишуть Факти.
Правоохоронців викликала подруга постраждалої.
Дівчина розповіла, що живе на Озерній, 20 і коли підходила до будинку на неї напав чоловік.
Він затягнув її за гаражі і зґвалтував.
Постраждалу госпіталізували до лікарні для проведення експертиз.
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Інцидент стався в ніч на 14 квітня. Дзвінок в поліцію надійшов близько 00:30, - пишуть Факти.
Правоохоронців викликала подруга постраждалої.
Дівчина розповіла, що живе на Озерній, 20 і коли підходила до будинку на неї напав чоловік.
Він затягнув її за гаражі і зґвалтував.
Постраждалу госпіталізували до лікарні для проведення експертиз.
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