У Києві зґвалтували дівчину, яка вночі поверталася додому





Інцидент стався в ніч на 14 квітня. Дзвінок в поліцію надійшов близько 00:30, - пишуть



Правоохоронців викликала подруга постраждалої.



Дівчина розповіла, що живе на Озерній, 20 і коли підходила до будинку на неї напав чоловік.



Він затягнув її за гаражі і зґвалтував.



Постраждалу госпіталізували до лікарні для проведення експертиз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Києві невідомий зґвалтував 21-річну дівчину, яка поверталася додому.Інцидент стався в ніч на 14 квітня. Дзвінок в поліцію надійшов близько 00:30, - пишуть Факти Правоохоронців викликала подруга постраждалої.Дівчина розповіла, що живе на Озерній, 20 і коли підходила до будинку на неї напав чоловік.Він затягнув її за гаражі і зґвалтував.Постраждалу госпіталізували до лікарні для проведення експертиз.

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