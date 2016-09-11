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У Києві зґвалтували дівчину, яка вночі поверталася додому

У Києві зґвалтували дівчину, яка вночі поверталася додому
В Києві невідомий зґвалтував 21-річну дівчину, яка поверталася додому.

Інцидент стався в ніч на 14 квітня. Дзвінок в поліцію надійшов близько 00:30, - пишуть Факти.

Правоохоронців викликала подруга постраждалої.

Дівчина розповіла, що живе на Озерній, 20 і коли підходила до будинку на неї напав чоловік.

Він затягнув її за гаражі і зґвалтував.

Постраждалу госпіталізували до лікарні для проведення експертиз.

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Теги: зґвалтування, дівчина
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