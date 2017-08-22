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У Луцьку з центру міста прибрали лавку «закоханих ліхтарів»

У Луцьку з центру міста прибрали лавку «закоханих ліхтарів»
У Луцьку з проспекту Волі забрали лавку "закоханих ліхтарів".

Демонтували лавку зранку 15 квітня, - пише ІА "Конкурент".

Директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась розповів, що лавка потребує реставрації. Вона побита, поржавіла і дошки на ній дуже знищені.

Із його слів, після реставрації лавку, ймовірно, встановлять на алеї ліхтарів у парку.

"Там на ній є два ліхтарі, ми спробуємо їх засвітити. Тому, може, поставимо на алеї ліхтарів", – розповів Юрій Крась.

Якщо буде менше роботи, то комунальники встигнуть реставрувати лавку "закоханих ліхтарів" до Великодня. Однак конкретних дат поки не називають.

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Теги: Луцьк, лавка
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