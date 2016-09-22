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У Карпатах – квітневий сніг, насипало до 1,3 метра

У Карпатах – квітневий сніг, насипало до 1,3 метра
В гірських районах Івано-Франківської області середній сніговий покрив сягає 120-130 см. Синоптики обіцяють опади ще 2-3 дні, а далі – потепління до +20.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

«Середній покрив снігу у Карпатах сягає 120-130 см. Снігу у горах достатньо і опади у вигляді мокрого снігу будуть ще 2-3 дні. На низинній території області очікуємо дощі. Вже наступного тижня прийде потепління. У четвер-п’ятницю очікуємо до +20 градусів. У горах тоді буде відлига», - зазначив Фригович.

За його словами, така погода у квітні є звичним явищем. Жодних аномалій фахівці не вбачають і констатують, що бували роки, коли сніг у квітні випадав вже після того, як зацвіли усі дерева.

За повідомленням чорногорського гірського пошуково- рятувального посту, 15 квітня в Карпатах мороз сягає 9 градусів.

«Станом на 08:45 15.04.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північний 10-11м/с. Температура повітря -9°С», - йдеться у повідомленні.

Гора Піп Іван - одна з найвищих вершин Українських Карпат, висотою 2020,5 м.

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Теги: сніг, Карпати, гори, заморозки, квітень
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