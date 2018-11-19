«Промінь» пропонує атмосферний зал для вишуканих святкувань*

«George’s Club», що у розважальному центрі «Промінь», розширився. Тепер це не лише цілодобовий боулінг та більярд, а й вишуканий ресторан-караоке, де можна відпочивати щодня з 18:00 до 06:00.Про це повідомляє прес-служба закладу.Приємна атмосфера, смачна кухня і неповторна атмосфера свята – все це ресторан-караоке «George’s Club». Тут немає поділу на будні та святкові дні, адже програма розпочинається щовечора о 22:00. До цього часу в ресторані панує атмосфера, настрій якій задають самі гості. З 18:00 до 22:00 караоке працює без черги і це прекрасна можливість вдосталь насолодитися співом.Зал готовий помістити до 100 чоловік, тому це ідеальне місце для світських вечірок та святкувань найвизначніших дат у житті.Заклад рекомендує завчасно бронювати столик, але для любителів активного відпочинку і задушевних розмов із привітними барменами працює барна стійка, де завжди радо дарують посмішки і пригощають смачними коктейлями.Для того, щоб забронювати столик телефонуйте: +380 (50) 490 77 14.«George’s Club», 3-й поверх, РЦ «Промінь».