Залізничники влаштували тематичний квест для волинських школярів. ФОТО





Участь у спортивно-інтелектуальній грі взяли учні 7-8 класів із п'яти місцевих шкіл. Організатори ознайомили дітей зі завданнями квесту, а також нагадали правила безпеки на залізничному транспорті, що стали невід’ємною умовою успішного виконання ігрових завдань.





Під час гри діти побували на кількох «станціях» квесту. Зокрема, на станції «Історична» учасники малювали емблему магістралі, на станції «Професії на залізниці» школярі розгадували однойменний кросворд, на станції «Мій квиток» юні пасажири брали та повертали залізничні квитки, а на станції «Довідка» учні дізнавалися, як дістатися поїздом у визначений день із Ковеля до Ворохти і зворотно.











Після завершення змагань відбулася екскурсія станцією «Ковель». Окрім нових знань, чудових вражень та гарного настрою усі учасники гри отримали нагороди від організаторів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 15 квітня, незвична подія відбулася на вокзалі та станції у Ковелі. Тут залізничники Львівської регіональної філії спільно з працівниками Ковельського міськрайонного центру зайнятості та за сприяння управління освіти виконкому Ковельської міської ради влаштували профорієнтаційний квест для школярів під назвою «Подорож до міста залізничників». Повідомляє прес-центр Львівської залізниці.Участь у спортивно-інтелектуальній грі взяли учні 7-8 класів із п'яти місцевих шкіл. Організатори ознайомили дітей зі завданнями квесту, а також нагадали правила безпеки на залізничному транспорті, що стали невід’ємною умовою успішного виконання ігрових завдань.Під час гри діти побували на кількох «станціях» квесту. Зокрема, на станції «Історична» учасники малювали емблему магістралі, на станції «Професії на залізниці» школярі розгадували однойменний кросворд, на станції «Мій квиток» юні пасажири брали та повертали залізничні квитки, а на станції «Довідка» учні дізнавалися, як дістатися поїздом у визначений день із Ковеля до Ворохти і зворотно.Після завершення змагань відбулася екскурсія станцією «Ковель». Окрім нових знань, чудових вражень та гарного настрою усі учасники гри отримали нагороди від організаторів.

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