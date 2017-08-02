Держава списуватиме українцям банківські борги

Петро Порошенко нещодавно підписав кодекс про процедуру банкрутства.



Кодекс про процедуру банкрутства революційний для бізнесу та економіки країни. Вперше за всю українську історію документ визначає умови банкрутства не лише юридичних, але й фізичних осіб, - пишуть



Експерти запевняють, що цей кодекс може суттєво покращити інвестиційний клімат в Україні.



Процедуру банкрутства може ініціювати винятково сама особа, в разі неспроможності самостійно подолати фінансову скруту.



– Закон захищає інтереси фізичної особи, тобто процедура банкрутства і стягнення на майно не буде стосуватися коштів, що знаходяться на ПФ, фондах соціального забезпечення і найголовніше, не стягується житло площею 60 кв. метрів.



Тобто людина – захищена, – пояснює директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.



Для цього існують спеціально прописані випадки, які дозволяють оголосити себе банкрутом:



- Коли заборгованість перед кредиторами становить не менше 30 мінімальних зарплат (112 тис. грн).

- Коли фізична особа перестала сплачувати борги за кожним із кредитних зобов’язань упродовж двох місяців у розмірі більш ніж половини місячних платежів.

- Якщо у виконавчому провадженні висунута постанова про відсутність майна, яке можуть стягнути у боржника замість сплати.

- Кодекс про банкрутство набуде чинності через півроку після опублікування, тобто восени 2019 року.



Арбітражні керуючі – це також нововведення кодексу. Експерти кажуть, це дуже важливо, бо ця особа буде незалежною та неупередженою.



Арбітр має право отримувати конфіденційну інформацію стосовно боржника і його майна.



– Третя сторона буде незалежна ні від банку, ні від того, хто взяв кредит. Щоб не було ніяких махінацій, потрібен цей керуючий.



Ви можете продати власне майно за 3 копійки, наприклад, і сказати – дивіться, от в мене є тільки ці 3 копійки, забирайте їх. Це типовий приклад махінацій, – пояснює економічний експерт Сергій Фурса.

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