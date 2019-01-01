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На Львівщині бензовоз переїхав 9-річного хлопчика

На Львівщині бензовоз переїхав 9-річного хлопчика
На автодорозі Київ-Чоп у селі Запитів Кам’янка-Бузького району у суботу бензовоз збив на переході 9-річного хлопчика.

Водій бензовозу – 55-річний житель Івано-Франківської області. Він скоїв наїзд на дев’ятирічного хлопчика, коли той переходив проїжджу частину по пішохідному переходу, - повідомляють на сайті Нацполіції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Стаття передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

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Теги: бензовоз, хлопчик, аварія, смерть, поліція, пішохідний перехід
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