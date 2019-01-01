На Львівщині бензовоз переїхав 9-річного хлопчика
Сьогодні, 04:25
На автодорозі Київ-Чоп у селі Запитів Кам’янка-Бузького району у суботу бензовоз збив на переході 9-річного хлопчика.
Водій бензовозу – 55-річний житель Івано-Франківської області. Він скоїв наїзд на дев’ятирічного хлопчика, коли той переходив проїжджу частину по пішохідному переходу, - повідомляють на сайті Нацполіції.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
Стаття передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Водій бензовозу – 55-річний житель Івано-Франківської області. Він скоїв наїзд на дев’ятирічного хлопчика, коли той переходив проїжджу частину по пішохідному переходу, - повідомляють на сайті Нацполіції.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
Стаття передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Львівщині бензовоз переїхав 9-річного хлопчика
Сьогодні, 04:25
У селі на Волині найуспішніші школярі отримують стипендії. ВІДЕО
Сьогодні, 03:42
Під Харковом собака приніс додому людську голову. ФОТО
Сьогодні, 02:51
Суд відмовив у позові щодо зняття Зеленського з виборів
Сьогодні, 01:40
У Луцьку п'яний водій покинув мопед і втікав від патрульних
Сьогодні, 01:06