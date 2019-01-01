22 квітня на Волині: гортаючи календар

Олена Бірюліна (на фото), мандрівник Олександр Оришко, громадський діяч Богдан Іщук та заступник головного лікаря Луцької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини Володимир Лотвін.



Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків, які носять ім’я Вадим та Гаврило.



Зичимо вам здоров’я, достатку і життєвих перемог.

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