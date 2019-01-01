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22 квітня на Волині: гортаючи календар

22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають музеєзнавець, історик, завідувач Музею історії Луцького Братства Олена Бірюліна (на фото), мандрівник Олександр Оришко, громадський діяч Богдан Іщук та заступник головного лікаря Луцької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини Володимир Лотвін.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків, які носять ім’я Вадим та Гаврило.

Зичимо вам здоров’я, достатку і життєвих перемог.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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