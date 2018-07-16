У Луцьку аферисти здавали в оренду неіснуючу квартиру





Так, 21 квітня, до поліції звернулося двоє громадян із заявами про шахрайство, - пише ГУНП у Волинській області



У 42-річної жительки Турійського району невідома особа під час телефонної розмови вивідала реквізити банківської кратки й згодом викрала з її рахунку 8 тис. грн.



Цього ж дня шахраї під приводом здачі в оренду квартири шляхом обману заволоділи 3,5 тис. грн., які належали 34-річній мешканці Луцька.













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