У Луцьку аферисти здавали в оренду неіснуючу квартиру
Сьогодні, 14:25
На Волині шахраї ошукали двох людей.
Так, 21 квітня, до поліції звернулося двоє громадян із заявами про шахрайство, - пише ГУНП у Волинській області
У 42-річної жительки Турійського району невідома особа під час телефонної розмови вивідала реквізити банківської кратки й згодом викрала з її рахунку 8 тис. грн.
Цього ж дня шахраї під приводом здачі в оренду квартири шляхом обману заволоділи 3,5 тис. грн., які належали 34-річній мешканці Луцька.
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Так, 21 квітня, до поліції звернулося двоє громадян із заявами про шахрайство, - пише ГУНП у Волинській області
У 42-річної жительки Турійського району невідома особа під час телефонної розмови вивідала реквізити банківської кратки й згодом викрала з її рахунку 8 тис. грн.
Цього ж дня шахраї під приводом здачі в оренду квартири шляхом обману заволоділи 3,5 тис. грн., які належали 34-річній мешканці Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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