Остаточні результати виборів в одному з п'яти волинських округів





Загалом же в окрузі №21 участь у другому турі президентських виборів взяли 96 900 людей.



Свій голос у підтримку Володимира Зеленського віддали 65 319 людей (67,40%). Натомість чинного Президента України Петра Порошенка підтримали 29 018 виборців (29,94%).



Нагадаємо, у Луцьку 58,90% виборців, які тут голосували, віддали свої голоси Володимиру Зеленському. За нього проголосувало 60 329 людей. Петро Порошенко здобув 38 852 голосів (37,93%).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія опублікувала остаточні результати голосування у територіальному виборчому окрузі №21. Йдеться про дільниці, розташовані в межах міста Ковеля, а також Ковельського, Ратнівського, Старовижівського і Шацького районів.Загалом же в окрузі №21 участь у другому турі президентських виборів взяли 96 900 людей.Свій голос у підтримкувіддали 65 319 людей (67,40%). Натомість чинного Президента Українипідтримали 29 018 виборців (29,94%).Нагадаємо, у Луцьку 58,90% виборців, які тут голосували,. За нього проголосувало 60 329 людей. Петро Порошенко здобув 38 852 голосів (37,93%).

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