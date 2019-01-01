вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Остаточні результати виборів в одному з п'яти волинських округів

Остаточні результати виборів в одному з п'яти волинських округів
Центральна виборча комісія опублікувала остаточні результати голосування у територіальному виборчому окрузі №21. Йдеться про дільниці, розташовані в межах міста Ковеля, а також Ковельського, Ратнівського, Старовижівського і Шацького районів.

Загалом же в окрузі №21 участь у другому турі президентських виборів взяли 96 900 людей.

Свій голос у підтримку Володимира Зеленського віддали 65 319 людей (67,40%). Натомість чинного Президента України Петра Порошенка підтримали 29 018 виборців (29,94%).

Нагадаємо, у Луцьку 58,90% виборців, які тут голосували, віддали свої голоси Володимиру Зеленському. За нього проголосувало 60 329 людей. Петро Порошенко здобув 38 852 голосів (37,93%).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, результати, волинь, округ №21
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рідні загиблих у моторошній аварії під Луцьком розповіли про водія автомобіля-вбивці. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
Хто привітав Зеленського з перемогою на виборах
Сьогодні, 15:40
Остаточні результати виборів в одному з п'яти волинських округів
Сьогодні, 15:17
Поїхав заробити грошей перед Великоднем: у Польщі загинув молодий українець
Сьогодні, 15:13
На Волині зібрали гроші для військових, продаючи вербу
Сьогодні, 15:06
Схожі новини
Оголосили остаточні результати виборів на волинському окрузі №20 Оголосили остаточні результати виборів на волинському окрузі №20
Сьогодні, 13:05
Реакція волинян на результати екзит-полів виборів Президента Реакція волинян на результати екзит-полів виборів Президента
01 квітень, 01:39
Як проголосувало волинське Полісся: остаточні результати Як проголосувало волинське Полісся: остаточні результати
Сьогодні, 12:35
Патрульні показали, у яких умовах жили у волинській «глибинці» під час виборів. ФОТО Патрульні показали, у яких умовах жили у волинській «глибинці» під час виборів. ФОТО
Сьогодні, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
Сьогодні, 11:44
 1
На Волині 8 громад юридично перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 16:18
 0
Рідні загиблих у моторошній аварії під Луцьком розповіли про водія автомобіля-вбивці. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
 0
Хто привітав Зеленського з перемогою на виборах
Сьогодні, 15:40
 0
Остаточні результати виборів в одному з п'яти волинських округів
Сьогодні, 15:17
 0
Медіа
відео
1/8