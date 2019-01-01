Остаточні результати виборів в одному з п'яти волинських округів
Сьогодні, 15:17
Центральна виборча комісія опублікувала остаточні результати голосування у територіальному виборчому окрузі №21. Йдеться про дільниці, розташовані в межах міста Ковеля, а також Ковельського, Ратнівського, Старовижівського і Шацького районів.
Загалом же в окрузі №21 участь у другому турі президентських виборів взяли 96 900 людей.
Свій голос у підтримку Володимира Зеленського віддали 65 319 людей (67,40%). Натомість чинного Президента України Петра Порошенка підтримали 29 018 виборців (29,94%).
Нагадаємо, у Луцьку 58,90% виборців, які тут голосували, віддали свої голоси Володимиру Зеленському. За нього проголосувало 60 329 людей. Петро Порошенко здобув 38 852 голосів (37,93%).
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Загалом же в окрузі №21 участь у другому турі президентських виборів взяли 96 900 людей.
Свій голос у підтримку Володимира Зеленського віддали 65 319 людей (67,40%). Натомість чинного Президента України Петра Порошенка підтримали 29 018 виборців (29,94%).
Нагадаємо, у Луцьку 58,90% виборців, які тут голосували, віддали свої голоси Володимиру Зеленському. За нього проголосувало 60 329 людей. Петро Порошенко здобув 38 852 голосів (37,93%).
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