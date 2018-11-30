У Луцьку розкажуть, як створити унікальний бізнес без власного мільйона





Про це організатори повідомляють у



Історія лідера галузі - унікальний бізнес, який керувався не ринковими законами, а тим “як воно має бути” і не прогадав.

Про історію і роботу однієї з кращих за рівнем сервісу компаній від її власника.



Відверто про те, як перестати втрачати клієнтів, сформувати довгострокові відносини і прихильність до бренду. VIP сервіс, за який готові платити. Заснування мільйонної компанії з кредитних коштів.



На зустрічі вам розкажуть:



- Історію створення клініки й бренду;

- Як “відбити” мільйон;

- Про сприйняття компанії клієнтом;

- У кого варто вчитися;

- Що таке якісний сервіс і як його впровадити;

- Стратегія розвитку компанії.



Кому це буде цікаво?



- СЕО;

- Директори;

- Маркетологи;

- Лікарі;

- Менеджери;

- Адміністратори;

- Усіх, хто планує відкрити власну справу;

- Усім, хто хоче розвивати власний бізнес;



Про спікера



Ярослав Заблоцький - д.м.н., професор, керівник приватної Академії, практикуючий лікар. CEO та Founder TM "Клініка Заблоцького" – сервісної компанії №1 за версією «DYB Business Club» і KMBS. Власник одного з найдорожчих брендів в Україні у сфері професійних медичних послуг, вивів клініку на рівень франчайзингу та разом з франчайзі реалізував проекти в Одесі та Софії, у Києві та Львові відкрив інноваційний проект Dental Care Office.

Автор книги «Як я став Заблоцьким. Пригоди стоматолога в червоному метелику». Автор та ведучий медіа-проекту про 100 заможних українців «Як я став…».



Захід відбудеться 26 квітня о 16:15 у Passage Interdit, що за адресою м. Луцьк, вул. Набережна 42.



- Реєстрація учасників 16:15-16:30

- Виступ спікера 16:30-18:30

- Запитання і обговорення 18:30-19:00



Вхід платний, 250 грн.



Реєстрація за посиланням http://bit.ly/2UHf8aM



Координатор заходу:

Katia Kazakova

+380991759148

[email protected]





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться семінар на тему: “Сервіс, що випереджає час”, під час якого слухачам розкажуть про історію Клініки Заблоцького та, як стати кращим без власного мільйона.Про це організатори повідомляють у facebook Історія лідера галузі - унікальний бізнес, який керувався не ринковими законами, а тим “як воно має бути” і не прогадав.Про історію і роботу однієї з кращих за рівнем сервісу компаній від її власника.Відверто про те, як перестати втрачати клієнтів, сформувати довгострокові відносини і прихильність до бренду. VIP сервіс, за який готові платити. Заснування мільйонної компанії з кредитних коштів.На зустрічі вам розкажуть:- Історію створення клініки й бренду;- Як “відбити” мільйон;- Про сприйняття компанії клієнтом;- У кого варто вчитися;- Що таке якісний сервіс і як його впровадити;- Стратегія розвитку компанії.Кому це буде цікаво?- СЕО;- Директори;- Маркетологи;- Лікарі;- Менеджери;- Адміністратори;- Усіх, хто планує відкрити власну справу;- Усім, хто хоче розвивати власний бізнес;Про спікера- д.м.н., професор, керівник приватної Академії, практикуючий лікар. CEO та Founder TM "Клініка Заблоцького" – сервісної компанії №1 за версією «DYB Business Club» і KMBS. Власник одного з найдорожчих брендів в Україні у сфері професійних медичних послуг, вивів клініку на рівень франчайзингу та разом з франчайзі реалізував проекти в Одесі та Софії, у Києві та Львові відкрив інноваційний проект Dental Care Office.Автор книги «Як я став Заблоцьким. Пригоди стоматолога в червоному метелику». Автор та ведучий медіа-проекту про 100 заможних українців «Як я став…».Захід відбудеться 26 квітня о 16:15 у Passage Interdit, що за адресою м. Луцьк, вул. Набережна 42.- Реєстрація учасників 16:15-16:30- Виступ спікера 16:30-18:30- Запитання і обговорення 18:30-19:00Вхід платний, 250 грн.Реєстрація за посиланням http://bit.ly/2UHf8aMКоординатор заходу:Katia Kazakova+380991759148

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