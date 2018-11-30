У Луцьку розкажуть, як створити унікальний бізнес без власного мільйона
Сьогодні, 21:19
У Луцьку відбудеться семінар на тему: “Сервіс, що випереджає час”, під час якого слухачам розкажуть про історію Клініки Заблоцького та, як стати кращим без власного мільйона.
Про це організатори повідомляють у facebook.
Історія лідера галузі - унікальний бізнес, який керувався не ринковими законами, а тим “як воно має бути” і не прогадав.
Про історію і роботу однієї з кращих за рівнем сервісу компаній від її власника.
Відверто про те, як перестати втрачати клієнтів, сформувати довгострокові відносини і прихильність до бренду. VIP сервіс, за який готові платити. Заснування мільйонної компанії з кредитних коштів.
На зустрічі вам розкажуть:
- Історію створення клініки й бренду;
- Як “відбити” мільйон;
- Про сприйняття компанії клієнтом;
- У кого варто вчитися;
- Що таке якісний сервіс і як його впровадити;
- Стратегія розвитку компанії.
Кому це буде цікаво?
- СЕО;
- Директори;
- Маркетологи;
- Лікарі;
- Менеджери;
- Адміністратори;
- Усіх, хто планує відкрити власну справу;
- Усім, хто хоче розвивати власний бізнес;
Про спікера
Ярослав Заблоцький - д.м.н., професор, керівник приватної Академії, практикуючий лікар. CEO та Founder TM "Клініка Заблоцького" – сервісної компанії №1 за версією «DYB Business Club» і KMBS. Власник одного з найдорожчих брендів в Україні у сфері професійних медичних послуг, вивів клініку на рівень франчайзингу та разом з франчайзі реалізував проекти в Одесі та Софії, у Києві та Львові відкрив інноваційний проект Dental Care Office.
Автор книги «Як я став Заблоцьким. Пригоди стоматолога в червоному метелику». Автор та ведучий медіа-проекту про 100 заможних українців «Як я став…».
Захід відбудеться 26 квітня о 16:15 у Passage Interdit, що за адресою м. Луцьк, вул. Набережна 42.
- Реєстрація учасників 16:15-16:30
- Виступ спікера 16:30-18:30
- Запитання і обговорення 18:30-19:00
Вхід платний, 250 грн.
Реєстрація за посиланням http://bit.ly/2UHf8aM
Координатор заходу:
Katia Kazakova
+380991759148
[email protected]
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Про це організатори повідомляють у facebook.
Історія лідера галузі - унікальний бізнес, який керувався не ринковими законами, а тим “як воно має бути” і не прогадав.
Про історію і роботу однієї з кращих за рівнем сервісу компаній від її власника.
Відверто про те, як перестати втрачати клієнтів, сформувати довгострокові відносини і прихильність до бренду. VIP сервіс, за який готові платити. Заснування мільйонної компанії з кредитних коштів.
На зустрічі вам розкажуть:
- Історію створення клініки й бренду;
- Як “відбити” мільйон;
- Про сприйняття компанії клієнтом;
- У кого варто вчитися;
- Що таке якісний сервіс і як його впровадити;
- Стратегія розвитку компанії.
Кому це буде цікаво?
- СЕО;
- Директори;
- Маркетологи;
- Лікарі;
- Менеджери;
- Адміністратори;
- Усіх, хто планує відкрити власну справу;
- Усім, хто хоче розвивати власний бізнес;
Про спікера
Ярослав Заблоцький - д.м.н., професор, керівник приватної Академії, практикуючий лікар. CEO та Founder TM "Клініка Заблоцького" – сервісної компанії №1 за версією «DYB Business Club» і KMBS. Власник одного з найдорожчих брендів в Україні у сфері професійних медичних послуг, вивів клініку на рівень франчайзингу та разом з франчайзі реалізував проекти в Одесі та Софії, у Києві та Львові відкрив інноваційний проект Dental Care Office.
Автор книги «Як я став Заблоцьким. Пригоди стоматолога в червоному метелику». Автор та ведучий медіа-проекту про 100 заможних українців «Як я став…».
Захід відбудеться 26 квітня о 16:15 у Passage Interdit, що за адресою м. Луцьк, вул. Набережна 42.
- Реєстрація учасників 16:15-16:30
- Виступ спікера 16:30-18:30
- Запитання і обговорення 18:30-19:00
Вхід платний, 250 грн.
Реєстрація за посиланням http://bit.ly/2UHf8aM
Координатор заходу:
Katia Kazakova
+380991759148
[email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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