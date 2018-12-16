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У місті на Волині думають, як до приїзду Епіфанія облаштувати парковку біля собору

У місті на Волині думають, як до приїзду Епіфанія облаштувати парковку біля собору
24-го квітня на черговій сесії Володимир-Волинської міської ради депутат Сергій Радкевич підняв питання облаштування парковки у центрі міста, поблизу Собору Різдва Христового.

Парковку почали облаштовувати рік тому, проте роботи не завершили, - пише "БУГ".

Депутат Радкевич подав запит, щоб вирішили питання з передачею частини землі на баланс міста, адже лише після цього можна розпочати будівельні роботи. Міський обранець наголосив, що в травні очікується приїзд Епіфанія і до цього часу потрібно впорядкувати територію біля Собору.

Фото зроблене рік тому
Фото зроблене рік тому

Нагадаємо, що рік тому у місті розпочали роботи по облаштування парковки в центрі міста. Тоді було підрізано дерева та вирівняно землю. Далі роботи зупинилися, адже парковка знаходиться на частині землі, яка перебуває в постійному користуванні релігійної громади. З міського бюджету кошти можна виділяли лише для будівництва на землі, яка належить місту. Тоді поставили питання про передачу земельної ділянки місту для парковки, а релігійній громаді пропонували надати еквівалентну. Тоді ж релігійна громада відмовилася і будівництво зупинилося.

У місті на Волині думають, як до приїзду Епіфанія облаштувати парковку біля собору

У місті на Волині думають, як до приїзду Епіфанія облаштувати парковку біля собору

Сергій Радкевич своїм депутатським запитом запропонував на сесії вирішити це питання, навіть якщо землю доведеться примусово вилучати. За його словами, земельна ділянка рік стоїть невпорядкована і її не можна ігнорувати.

У місті на Волині думають, як до приїзду Епіфанія облаштувати парковку біля собору

Міський голова Петро Саганюк додав, що під час візиту предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія в травні, спробує переконати єпископа Володимир-Волинського і Турійського Матфея, щоб ділянку передали.

“Якби треба було лише фінансувати, то б це питання вирішили. Гроші наші, а земля не наша” – сказав Саганюк.

Виступив зі словом депутат Руслан Мороз, який заявив, що потрібно вивчити питання, кому належить земля. Також пропонував передбачати обмеження в оренді.

У місті на Волині думають, як до приїзду Епіфанія облаштувати парковку біля собору

“Ми надали землю в користування, але вони ж можуть відмовитися. Їх земля? Тоді хай і впорядкують її”, – наголосив Мороз.

Депутатський корпус підтримав запит.

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Теги: Володимир-Волинський, собор, Епіфаній, парковка
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