У місті на Волині думають, як до приїзду Епіфанія облаштувати парковку біля собору

Сергій Радкевич підняв питання облаштування парковки у центрі міста, поблизу Собору Різдва Христового.



Парковку почали облаштовувати рік тому, проте роботи не завершили, - пише



Депутат Радкевич подав запит, щоб вирішили питання з передачею частини землі на баланс міста, адже лише після цього можна розпочати будівельні роботи. Міський обранець наголосив, що в травні очікується приїзд Епіфанія і до цього часу потрібно впорядкувати територію біля Собору.



Фото зроблене рік тому

Нагадаємо, що рік тому у місті розпочали роботи по облаштування парковки в центрі міста. Тоді було підрізано дерева та вирівняно землю. Далі роботи зупинилися, адже парковка знаходиться на частині землі, яка перебуває в постійному користуванні релігійної громади. З міського бюджету кошти можна виділяли лише для будівництва на землі, яка належить місту. Тоді поставили питання про передачу земельної ділянки місту для парковки, а релігійній громаді пропонували надати еквівалентну. Тоді ж релігійна громада відмовилася і будівництво зупинилося.







Сергій Радкевич своїм депутатським запитом запропонував на сесії вирішити це питання, навіть якщо землю доведеться примусово вилучати. За його словами, земельна ділянка рік стоїть невпорядкована і її не можна ігнорувати.





Міський голова Петро Саганюк додав, що під час візиту предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія в травні, спробує переконати єпископа Володимир-Волинського і Турійського Матфея, щоб ділянку передали.



“Якби треба було лише фінансувати, то б це питання вирішили. Гроші наші, а земля не наша” – сказав Саганюк.



Виступив зі словом депутат Руслан Мороз, який заявив, що потрібно вивчити питання, кому належить земля. Також пропонував передбачати обмеження в оренді.





“Ми надали землю в користування, але вони ж можуть відмовитися. Їх земля? Тоді хай і впорядкують її”, – наголосив Мороз.



Депутатський корпус підтримав запит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-го квітня на черговій сесії Володимир-Волинської міської ради депутатпідняв питання облаштування парковки у центрі міста, поблизу Собору Різдва Христового.Парковку почали облаштовувати рік тому, проте роботи не завершили, - пише "БУГ" Депутат Радкевич подав запит, щоб вирішили питання з передачею частини землі на баланс міста, адже лише після цього можна розпочати будівельні роботи. Міський обранець наголосив, що в травні очікується приїзді до цього часу потрібно впорядкувати територію біля Собору.Нагадаємо, що рік тому у місті розпочали роботи по облаштування парковки в центрі міста. Тоді було підрізано дерева та вирівняно землю. Далі роботи зупинилися, адже парковка знаходиться на частині землі, яка перебуває в постійному користуванні релігійної громади. З міського бюджету кошти можна виділяли лише для будівництва на землі, яка належить місту. Тоді поставили питання про передачу земельної ділянки місту для парковки, а релігійній громаді пропонували надати еквівалентну. Тоді ж релігійна громада відмовилася і будівництво зупинилося.Сергій Радкевич своїм депутатським запитом запропонував на сесії вирішити це питання, навіть якщо землю доведеться примусово вилучати. За його словами, земельна ділянка рік стоїть невпорядкована і її не можна ігнорувати.Міський головадодав, що під час візиту предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія в травні, спробує переконати єпископа Володимир-Волинського і Турійського Матфея, щоб ділянку передали.“Якби треба було лише фінансувати, то б це питання вирішили. Гроші наші, а земля не наша” – сказав Саганюк.Виступив зі словом депутат, який заявив, що потрібно вивчити питання, кому належить земля. Також пропонував передбачати обмеження в оренді.“Ми надали землю в користування, але вони ж можуть відмовитися. Їх земля? Тоді хай і впорядкують її”, – наголосив Мороз.Депутатський корпус підтримав запит.

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