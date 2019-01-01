Лучанин за кермом Opel збив підлітка на велосипеді
Сьогодні, 12:17
На в’їзді в село Боратин Луцького району автомобіль Opel наїхав на 14-річного велосипедиста, жителя села Новостав.
Автопригода трапилась 24 квітня близько 23 години, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом авто перебував мешканець Луцька.
Потерпілого госпіталізували.
За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження.
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Автопригода трапилась 24 квітня близько 23 години, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом авто перебував мешканець Луцька.
Потерпілого госпіталізували.
За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження.
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