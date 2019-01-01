Лучанин за кермом Opel збив підлітка на велосипеді





Автопригода трапилась 24 квітня близько 23 години, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом авто перебував мешканець Луцька.



Потерпілого госпіталізували.



За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На в’їзді в село Боратин Луцького району автомобіль Opel наїхав на 14-річного велосипедиста, жителя села Новостав.Автопригода трапилась 24 квітня близько 23 години, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом авто перебував мешканець Луцька.Потерпілого госпіталізували.За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження.

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