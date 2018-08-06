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«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*

«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
Святкова метушня будівельникам не завада – компанія «ЛДБК» продовжує зводити сучасні та яскраві будинки у житловому комплексі «Caramel Residence» у Луцьку.

Щасливі власники осель у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, вселилися у «карамельні» квартири ще влітку. І поки вони готувалися до світлого свята Великодня, будівельники невпинно працювали над зведенням інших багатоповерхівок ЖК «Caramel Residence».

У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, оселі продовжують набували охайного та сучасного вигляду, адже всередині тривають штукатурні роботи. Будівельники вже завершили утеплення фасаду «карамельної» багатоповерхівки, а також зробили стяжку покрівлі.

Менше ніж за два тижні у будинку третьої черги ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3В, будівельники закінчили будівництво четвертого поверху і вже готуються до зведення п'ятого.

Невпинно працюють і над будівництвом «карамельної» багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут розпочали кладку першого поверху, яку планують завершити за місяць. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*

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Теги: Caramel Residence, житло, ЛДБК, Луцьк
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