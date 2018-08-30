На ринку, що біля суду у Луцьку, чоловік продавав сурогат
Сьогодні, 12:57
На ринку на вулиці Конякіна, 14 муніципали виявили чоловіка, який продавав «сурогат» із рук.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Працівники департаменту в одному з контейнерів ринку виявили підприємливого чоловіка, який здійснював продаж алкоголю сумнівної якості з рук.
За цим фактом на горе-продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 156 КУпАП. Чоловіку загрожує штраф від 3400 до 10200 гривень. При оформленні адмінматеріалів у продавця вилучено 52,5 літри продукції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Працівники департаменту в одному з контейнерів ринку виявили підприємливого чоловіка, який здійснював продаж алкоголю сумнівної якості з рук.
За цим фактом на горе-продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 156 КУпАП. Чоловіку загрожує штраф від 3400 до 10200 гривень. При оформленні адмінматеріалів у продавця вилучено 52,5 літри продукції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Риковська вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У Луцьку – Страсний хресний хід. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:06
На ринку, що біля суду у Луцьку, чоловік продавав сурогат
Сьогодні, 12:57
Синоптики обіцяють на завтра дощ
Сьогодні, 12:40