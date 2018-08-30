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На ринку, що біля суду у Луцьку, чоловік продавав сурогат

На ринку, що біля суду у Луцьку, чоловік продавав сурогат
На ринку на вулиці Конякіна, 14 муніципали виявили чоловіка, який продавав «сурогат» із рук.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Працівники департаменту в одному з контейнерів ринку виявили підприємливого чоловіка, який здійснював продаж алкоголю сумнівної якості з рук.

За цим фактом на горе-продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 156 КУпАП. Чоловіку загрожує штраф від 3400 до 10200 гривень. При оформленні адмінматеріалів у продавця вилучено 52,5 літри продукції.


На ринку, що біля суду у Луцьку, чоловік продавав сурогат
На ринку, що біля суду у Луцьку, чоловік продавав сурогат
На ринку, що біля суду у Луцьку, чоловік продавав сурогат

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Теги: сурогат, муніципали, штраф
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