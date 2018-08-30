На ринку, що біля суду у Луцьку, чоловік продавав сурогат





Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.



Працівники департаменту в одному з контейнерів ринку виявили підприємливого чоловіка, який здійснював продаж алкоголю сумнівної якості з рук.



За цим фактом на горе-продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 156 КУпАП. Чоловіку загрожує штраф від 3400 до 10200 гривень. При оформленні адмінматеріалів у продавця вилучено 52,5 літри продукції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ринку на вулиці Конякіна, 14 муніципали виявили чоловіка, який продавав «сурогат» із рук.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Працівники департаменту в одному з контейнерів ринку виявили підприємливого чоловіка, який здійснював продаж алкоголю сумнівної якості з рук.За цим фактом на горе-продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 156 КУпАП. Чоловіку загрожує штраф від 3400 до 10200 гривень. При оформленні адмінматеріалів у продавця вилучено 52,5 літри продукції.

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