Велика субота: правила і заборони

Велика або Тиха субота ознаменується закінченням Великого посту. В цей день потрібно вгамувати веселощі та розваги, також не варто сваритися і лихословити. Сьогодні необхідно попросити вибачення у всіх, кого ви могли образити.У Тиху суботу фарбують яйця, печуть паски і готують великодній кошик. Однак їсти приготовані продукти поки не можна. Вміст кошика кожна сім’я визначає самостійно. Однак там обов’язково повинні бути крашанки і паски.Увечері в суботу віруючі приходять на вечірню службу до церкви, а прийшовши додому їдять паски і лягають спати.Святкування Паски починається пізнім недільним ранком.У Велику суботу обов’язково потрібно давати милостиню всім нужденним.- Не можна розговлятися з третьої години ночі суботи і до ранку неділі;- Не можна їсти приготовлену за допомогою термічної обробки їжу;- Не можна вживати спиртні напої (тим, хто у Велику п’ятницю дотримувався строгого посту і був тільки на хлібі і воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил);- Не можна танцювати і співати;- Необхідно утриматися від інтимної близькості;- Не можна займатися риболовлею або полювати;- Заборонено прибирати вдома, гладити і прати речі;- Не можна митися;- Забороняються роботи по саду і городу;- Не можна займатися рукоділлям;- Не можна ходити на цвинтар;- Не можна відмовляти людям в проханнях.