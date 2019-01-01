Велика субота: правила і заборони
Сьогодні, 07:31
Велика або Тиха субота ознаменується закінченням Великого посту. В цей день потрібно вгамувати веселощі та розваги, також не варто сваритися і лихословити. Сьогодні необхідно попросити вибачення у всіх, кого ви могли образити.
У Тиху суботу фарбують яйця, печуть паски і готують великодній кошик. Однак їсти приготовані продукти поки не можна. Вміст кошика кожна сім’я визначає самостійно. Однак там обов’язково повинні бути крашанки і паски.
Увечері в суботу віруючі приходять на вечірню службу до церкви, а прийшовши додому їдять паски і лягають спати.
Святкування Паски починається пізнім недільним ранком.У Велику суботу обов’язково потрібно давати милостиню всім нужденним.
Що не можна робити у Велику суботу
- Не можна розговлятися з третьої години ночі суботи і до ранку неділі;
- Не можна їсти приготовлену за допомогою термічної обробки їжу;
- Не можна вживати спиртні напої (тим, хто у Велику п’ятницю дотримувався строгого посту і був тільки на хлібі і воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил);
- Не можна танцювати і співати;
- Необхідно утриматися від інтимної близькості;
- Не можна займатися риболовлею або полювати;
- Заборонено прибирати вдома, гладити і прати речі;
- Не можна митися;
- Забороняються роботи по саду і городу;
- Не можна займатися рукоділлям;
- Не можна ходити на цвинтар;
- Не можна відмовляти людям в проханнях.
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У Тиху суботу фарбують яйця, печуть паски і готують великодній кошик. Однак їсти приготовані продукти поки не можна. Вміст кошика кожна сім’я визначає самостійно. Однак там обов’язково повинні бути крашанки і паски.
Увечері в суботу віруючі приходять на вечірню службу до церкви, а прийшовши додому їдять паски і лягають спати.
Святкування Паски починається пізнім недільним ранком.У Велику суботу обов’язково потрібно давати милостиню всім нужденним.
Що не можна робити у Велику суботу
- Не можна розговлятися з третьої години ночі суботи і до ранку неділі;
- Не можна їсти приготовлену за допомогою термічної обробки їжу;
- Не можна вживати спиртні напої (тим, хто у Велику п’ятницю дотримувався строгого посту і був тільки на хлібі і воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил);
- Не можна танцювати і співати;
- Необхідно утриматися від інтимної близькості;
- Не можна займатися риболовлею або полювати;
- Заборонено прибирати вдома, гладити і прати речі;
- Не можна митися;
- Забороняються роботи по саду і городу;
- Не можна займатися рукоділлям;
- Не можна ходити на цвинтар;
- Не можна відмовляти людям в проханнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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