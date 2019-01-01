Завтра на Волині стартує масштабний тюльпановий фестиваль
Сьогодні, 17:55
Фестиваль "Волинська Голландія" поблизу селища Голоби Ковельського району відбуватиметься 30 квітня, 1 і 2 травня.
Про це розповіли організатори фестивалю.
Цього року обіцяють ще більше тюльпанів, ще більше часу для відвідування, а також безліч сюрпризів та розваг.
Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших. Загалом близько 350 сортів.
Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – ексклюзивний сорт тюльпанів «Victoria's Secret».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як дістатися до масштабного фестивалю тюльпанів на Волині. КАРТА
Пригощатимуть усіх винна Закарпаття, а також відомі мережі закладів міста Луцька- смажені реберця, шашлики, бограч, куліш, авторські хот-доги, грузинська випічка, солодощі та десерти.
На території фестивалю діятимуть розваги для діток - гончарний круг, садіння квітів, розмальовки та багато іншого.
Окрім того, діятиме зона торгівлі, де можна придбати рослини.
Вартість квитка для дорослих – 40 гривень, для дітей – 20 гривень.
Діти дошкільного віку, діти сироти, а також учасники АТО, за наявності посвідчення зможуть потрапити на фестиваль безкоштовно.
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Про це розповіли організатори фестивалю.
Цього року обіцяють ще більше тюльпанів, ще більше часу для відвідування, а також безліч сюрпризів та розваг.
Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших. Загалом близько 350 сортів.
Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – ексклюзивний сорт тюльпанів «Victoria's Secret».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як дістатися до масштабного фестивалю тюльпанів на Волині. КАРТА
Пригощатимуть усіх винна Закарпаття, а також відомі мережі закладів міста Луцька- смажені реберця, шашлики, бограч, куліш, авторські хот-доги, грузинська випічка, солодощі та десерти.
На території фестивалю діятимуть розваги для діток - гончарний круг, садіння квітів, розмальовки та багато іншого.
Окрім того, діятиме зона торгівлі, де можна придбати рослини.
Вартість квитка для дорослих – 40 гривень, для дітей – 20 гривень.
Діти дошкільного віку, діти сироти, а також учасники АТО, за наявності посвідчення зможуть потрапити на фестиваль безкоштовно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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