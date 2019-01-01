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Повідомили причини загорання на Рівненській АЕС

Повідомили причини загорання на Рівненській АЕС
Експерти Державної інспекції ядерного регулювання України повідомили, що загорання трансформатора на Рівненській атомній електростанції ввечері 29 квітня сталося внаслідок короткого замикання.

Повідомляє Радіо Свобода.

«За попередніми оцінками, через пошкодження в автотрансформаторі спрацювали електричні захисти, дією яких були відключені автотрансформатор 9АТ зв’язку ОРУ-330/750 кВ, автотрансформатор 8АТ зв’язку ОРУ – 330/110 кВ та внаслідок чого енергоблок №3 був відключений від мережі», – пояснили у Держінспекції.

Згідно з повідомленням, радіаційний стан на майданчику «Рівненська АЕС» не змінився, фізичний захист – у штатному режимі.

Повідомляється, що створена комісія з розслідування причин порушення в роботі АЕС.

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Теги: Рівненська АЕС, пожежа, енергоблок
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