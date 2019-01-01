Повідомили причини загорання на Рівненській АЕС





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«За попередніми оцінками, через пошкодження в автотрансформаторі спрацювали електричні захисти, дією яких були відключені автотрансформатор 9АТ зв’язку ОРУ-330/750 кВ, автотрансформатор 8АТ зв’язку ОРУ – 330/110 кВ та внаслідок чого енергоблок №3 був відключений від мережі», – пояснили у Держінспекції.



Згідно з повідомленням,



Повідомляється, що створена комісія з розслідування причин порушення в роботі АЕС.

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