Повідомили причини загорання на Рівненській АЕС
Сьогодні, 18:23
Експерти Державної інспекції ядерного регулювання України повідомили, що загорання трансформатора на Рівненській атомній електростанції ввечері 29 квітня сталося внаслідок короткого замикання.
Повідомляє Радіо Свобода.
«За попередніми оцінками, через пошкодження в автотрансформаторі спрацювали електричні захисти, дією яких були відключені автотрансформатор 9АТ зв’язку ОРУ-330/750 кВ, автотрансформатор 8АТ зв’язку ОРУ – 330/110 кВ та внаслідок чого енергоблок №3 був відключений від мережі», – пояснили у Держінспекції.
Згідно з повідомленням, радіаційний стан на майданчику «Рівненська АЕС» не змінився, фізичний захист – у штатному режимі.
Повідомляється, що створена комісія з розслідування причин порушення в роботі АЕС.
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Повідомляє Радіо Свобода.
«За попередніми оцінками, через пошкодження в автотрансформаторі спрацювали електричні захисти, дією яких були відключені автотрансформатор 9АТ зв’язку ОРУ-330/750 кВ, автотрансформатор 8АТ зв’язку ОРУ – 330/110 кВ та внаслідок чого енергоблок №3 був відключений від мережі», – пояснили у Держінспекції.
Згідно з повідомленням, радіаційний стан на майданчику «Рівненська АЕС» не змінився, фізичний захист – у штатному режимі.
Повідомляється, що створена комісія з розслідування причин порушення в роботі АЕС.
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