На дорозі «Луцьк-Ковель» укладають верхній шар асфальту





Нагадаємо, що відрізок Луцьк-Ковель ремонтують за кошти державного бюджету відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 130-р «Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2019 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».



До цього переліку потрапила дорога М-19 Доманове - Ковель - Чернівці – Тереблече. Загалом планують відремонтувати понад 10 км автошляху. Загальна вартість робіт – 182 млн 289,8 тис. грн. Цих коштів вистачить, аби відремонтувати дорогу до с.Козин.



Слід зазначити, що на відрізок від Козина до с.Трилісці вже виготовлена проектно-кошторисна документація, та, на жаль, не вистачає коштів. Тож обласна державна адміністрація буде звертатися до Кабінету Міністрів України з проханням посприяти у виділенні коштів з держбюджету за результатами першого півріччя.



Зображення - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нині вже завершують укладати верхній шар асфальту від Копачівки до 123-го км (перед с.Козин). Узбіччя планують облаштувати до 15 травня 2019 року. Про це повідомляє Depo.Львів Нагадаємо, що відрізок Луцьк-Ковель ремонтують за кошти державного бюджету відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 130-р «Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2019 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».До цього переліку потрапила дорога М-19 Доманове - Ковель - Чернівці – Тереблече. Загалом планують відремонтувати понад 10 км автошляху. Загальна вартість робіт – 182 млн 289,8 тис. грн. Цих коштів вистачить, аби відремонтувати дорогу до с.Козин.Слід зазначити, що на відрізок від Козина до с.Трилісці вже виготовлена проектно-кошторисна документація, та, на жаль, не вистачає коштів. Тож обласна державна адміністрація буде звертатися до Кабінету Міністрів України з проханням посприяти у виділенні коштів з держбюджету за результатами першого півріччя.

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