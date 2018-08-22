Знайшли водія, який у Луцьку збив мотоцикліста з пасажиром і втік





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



Нагадаємо: зі слів свідків аварії, водій Opel Combo



Особи всіх учасників ДТП встановлені, з ними спілкується поліція. Відомо, що нікого не госпіталізували, а потерпілим надали допомогу відразу на місці події.



Наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водія автомобіля Opel Combo, який зчинив ДТП у Луцьку, знайшли. Наразі він дає свідчення.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Нагадаємо: зі слів свідків аварії, водій Opel Combo збив мотоцикліста разом із пасажиром та втік з місця пригоди Особи всіх учасників ДТП встановлені, з ними спілкується поліція. Відомо, що нікого не госпіталізували, а потерпілим надали допомогу відразу на місці події.Наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини ДТП.

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