Де у Луцьку та на Волині не буде світла 3 травня

На Волині 3 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-16:00ПАТ «Волиньгаз» філія Вол.-Вол. УГГ контора вул.Сагайдачного, 85 м. Вол.-Вол., вул.: Ревуцького, Лермонтова, Солопа, Тараскіна, Чурай, Сковороди, Сагайдачного, 83, 83АГорохівський районВимкнень споживачів не заплановано1.10:00-13:00с. Морозовичі вул. Прикордонна 1-25Камінь-Каширський районВимкнень споживачів не запланованоКіверцівський районІнформацію не надали1. ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 ) 9:00-17:00 ПАТ "Ковель-Вапно"ФОП Павлюк М.М.ТзОВ"УКРДОРС"КП "Екокомунсервіс"ФОП Буднік Є.А.ПП "Явір-Ковель"Дубівське СТФ.О.Савич С.М.ОСББ"Шкільна 6"С/Р ЛюблинецьОСББ "Шкільна 2"ФОП Доннікова О.П.ФОП Чик С.Є.ПрАТ "МТС УКРАЇНА"Львівська філія ПрАТ"Київстар"ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"С/Р Старі КошариКовельське МТМОСТзОВ"Сагайдачного"Ковельське П-во вет.медициниПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗПрАТ "МТС УКРАЇНА"СТзОВ"Сагайдачного"ФОП Зуб С.М.ФОП Коваль С.В.ФОП Старушик Р.М.ФОП Холонюк Ю.В.Ф/г "Кошара"Ковельське РайвоФОП Шворак П.Є.Дубівське СТЦерква КругельС/Р Старі КошариФОП Колотюк Ю.Г.Свято-Пантелеймонівський храмФОП Солодуха В.ЛСФГ "Фасти"ПАТ" Волиньгаз "С/Р МощенаПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихаткиПАТ ШБУ-№63ФГ "Мощена" тракторна бригадаФОП Масловський М,А м. смт.Люблинецьс.Старі Кошарис.Кругельс.Нові Кошарисмт.Люблинецьс.Фастис.Черкасим.Ковельс.Мощена2. 9:00-17:00 Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2,с. Дубове,с. Гішин,с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут.Локачинський районІнформацію не наданомісто ЛуцькВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-81 09:30 – 17:00 с. Милуші вул. Гагаріна, Тарасова, 1-73 (непарні), Хутірська, 1-19 (непарні), 2-14 (парні), Лесі Українки, 21-30 х. Милушин вул. Хутірська, 2-12 (парні)Любомльський та Шацький райониІнформацію не надано1. 10:00-17:00с.Седлище вул.МолодіжнаМаневицький районВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-11 09:00-17:00 Кіоск «Хліб» м.Нововолинськвул.Маяковського, 22-42вул.Небесної Сотні, 18-30, 23-39вул.О.Пчілки, 20, 24-28вул.А.Кримського, 21, 23, 28-342. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-54 09:00-17:00 смт.Благодатневул.Чкалова, 22-28вул.Мічуріна, 10-62, 17-27вул. Шевченка, 21-37Ратнівський районІнформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 9:00-17:00 с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ. с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-362 9:00-17:00 с.Топільне комплекс.8. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, млин, зерносклад, бригада, БССЗ, контора с/р, дитячий садок, поштове відділення, АТС, ППМ,магазин, чайна, амбулаторія, клуб, школа, молоко пункт.с.Квітневе магазин, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин (повністю)с.Квітневе (повністю)9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-333 9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП. с.Єлизаветин (повністю).1. КТП-216 Л-3 10:00-16:00 с.Смідин вул:Польова, Чапаєва, Суворова, Незалежності2. ПЛ-10кВ Л-48-03 10:00-16:00 с.Седлище1. ПЛ-0,4кВКТП-336 Л-1 11:00-13:00 с.м.т.Турійськ