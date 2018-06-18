Де у Луцьку та на Волині не буде світла 3 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині 3 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
ПАТ «Волиньгаз» філія Вол.-Вол. УГГ контора вул.Сагайдачного, 85 м. Вол.-Вол., вул.: Ревуцького, Лермонтова, Солопа, Тараскіна, Чурай, Сковороди, Сагайдачного, 83, 83А
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1.10:00-13:00
с. Морозовичі вул. Прикордонна 1-25
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
Інформацію не надали
Ковельський район
1. ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"
(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 ) 9:00-17:00 ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Павлюк М.М.
ТзОВ"УКРДОРС"
КП "Екокомунсервіс"
ФОП Буднік Є.А.
ПП "Явір-Ковель"
Дубівське СТ
Ф.О.Савич С.М.
ОСББ"Шкільна 6"
С/Р Люблинець
ОСББ "Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П.
ФОП Чик С.Є.
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"
С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО
СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
СТзОВ"Сагайдачного"
ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В.
ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В.
Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво
ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ
Церква Кругель
С/Р Старі Кошари
ФОП Колотюк Ю.Г.
Свято-Пантелеймонівський храм
ФОП Солодуха В.Л
СФГ "Фасти"
ПАТ" Волиньгаз "
С/Р Мощена
ПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихатки
ПАТ ШБУ-№63
ФГ "Мощена" тракторна бригада
ФОП Масловський М,А м. смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
с.Нові Кошари
смт.Люблинець
с.Фасти
с.Черкаси
м.Ковель
с.Мощена
2. 9:00-17:00 Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. КТП-81 09:30 – 17:00 с. Милуші вул. Гагаріна, Тарасова, 1-73 (непарні), Хутірська, 1-19 (непарні), 2-14 (парні), Лесі Українки, 21-30 х. Милушин вул. Хутірська, 2-12 (парні)
Любомльський та Шацький райони
Інформацію не надано
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с.Седлище вул.Молодіжна
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-11 09:00-17:00 Кіоск «Хліб» м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 22-42
вул.Небесної Сотні, 18-30, 23-39
вул.О.Пчілки, 20, 24-28
вул.А.Кримського, 21, 23, 28-34
2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-54 09:00-17:00 смт.Благодатне
вул.Чкалова, 22-28
вул.Мічуріна, 10-62, 17-27
вул. Шевченка, 21-37
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 9:00-17:00 с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ. с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-362 9:00-17:00 с.Топільне комплекс.
8. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, млин, зерносклад, бригада, БССЗ, контора с/р, дитячий садок, поштове відділення, АТС, ППМ,магазин, чайна, амбулаторія, клуб, школа, молоко пункт.
с.Квітневе магазин, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-333 9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП. с.Єлизаветин (повністю).
Старовижівський район
1. КТП-216 Л-3 10:00-16:00 с.Смідин вул:Польова, Чапаєва, Суворова, Незалежності
2. ПЛ-10кВ Л-48-03 10:00-16:00 с.Седлище
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-336 Л-1 11:00-13:00 с.м.т.Турійськ
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
ПАТ «Волиньгаз» філія Вол.-Вол. УГГ контора вул.Сагайдачного, 85 м. Вол.-Вол., вул.: Ревуцького, Лермонтова, Солопа, Тараскіна, Чурай, Сковороди, Сагайдачного, 83, 83А
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1.10:00-13:00
с. Морозовичі вул. Прикордонна 1-25
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
Інформацію не надали
Ковельський район
1. ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"
(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 ) 9:00-17:00 ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Павлюк М.М.
ТзОВ"УКРДОРС"
КП "Екокомунсервіс"
ФОП Буднік Є.А.
ПП "Явір-Ковель"
Дубівське СТ
Ф.О.Савич С.М.
ОСББ"Шкільна 6"
С/Р Люблинець
ОСББ "Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П.
ФОП Чик С.Є.
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"
С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО
СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
СТзОВ"Сагайдачного"
ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В.
ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В.
Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво
ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ
Церква Кругель
С/Р Старі Кошари
ФОП Колотюк Ю.Г.
Свято-Пантелеймонівський храм
ФОП Солодуха В.Л
СФГ "Фасти"
ПАТ" Волиньгаз "
С/Р Мощена
ПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихатки
ПАТ ШБУ-№63
ФГ "Мощена" тракторна бригада
ФОП Масловський М,А м. смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
с.Нові Кошари
смт.Люблинець
с.Фасти
с.Черкаси
м.Ковель
с.Мощена
2. 9:00-17:00 Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. КТП-81 09:30 – 17:00 с. Милуші вул. Гагаріна, Тарасова, 1-73 (непарні), Хутірська, 1-19 (непарні), 2-14 (парні), Лесі Українки, 21-30 х. Милушин вул. Хутірська, 2-12 (парні)
Любомльський та Шацький райони
Інформацію не надано
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с.Седлище вул.Молодіжна
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-11 09:00-17:00 Кіоск «Хліб» м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 22-42
вул.Небесної Сотні, 18-30, 23-39
вул.О.Пчілки, 20, 24-28
вул.А.Кримського, 21, 23, 28-34
2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-54 09:00-17:00 смт.Благодатне
вул.Чкалова, 22-28
вул.Мічуріна, 10-62, 17-27
вул. Шевченка, 21-37
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 9:00-17:00 с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ. с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-362 9:00-17:00 с.Топільне комплекс.
8. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, млин, зерносклад, бригада, БССЗ, контора с/р, дитячий садок, поштове відділення, АТС, ППМ,магазин, чайна, амбулаторія, клуб, школа, молоко пункт.
с.Квітневе магазин, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин (повністю)
с.Квітневе (повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-333 9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП. с.Єлизаветин (повністю).
Старовижівський район
1. КТП-216 Л-3 10:00-16:00 с.Смідин вул:Польова, Чапаєва, Суворова, Незалежності
2. ПЛ-10кВ Л-48-03 10:00-16:00 с.Седлище
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-336 Л-1 11:00-13:00 с.м.т.Турійськ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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