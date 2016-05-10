вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Запоріжжі зґвалтували жінку-водія трамвая

У Запоріжжі зґвалтували жінку-водія трамвая
У Запоріжжі затримали чоловіка, який зґвалтував водія трамвая.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Запоріжжя.

Неприємний інцидент трапився 30 квітня о 2-й годині ночі.

"Поліцейські прибули на місце та виявили трамвай в котрому знаходилась 40-річна заявниця. Потерпіла пояснила, що на зупинці в порожній трамвай зайшов невідомий чоловік, котрий одразу почав їй погрожувати фізичною розправою, та вимагав щоб вона зупинила трамвай. Після зупинки кривдник почав бити жінку пляшкою по голові та відібрав у неї сумку в котрій знаходились гроші. А згодом накинувся на неї та зґвалтував", - йдеться у повідомлені.

Злочинця налякав сторонній шум і він вибіг з трамвая в невідомому напрямку. Потерпіла надала детальні прикмети кривдника. Поліцейські встановили, що підозрюваним ймовірно є 33-річний місцевий мешканець, який раніше був судимий за аналогічний злочин. Інспектори прослідкували за адресою мешкання злочинця, але останній при виді патруля стрибнув з 3 поверху та втік.

1 травня патрульні розшукали кривдника котрий обґрунтовано підозрюється у скоєні зґвалтування. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального Кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: жінка, водій, трамвай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Стандарти журналітики(((
Відповісти
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Ковеля відбудеться чемпіонат Європи з мотокросу
Сьогодні, 14:40
Юрій Моклиця іде з громадської ради при Волинській ОДА через зміну Президента
Сьогодні, 14:37
У Запоріжжі зґвалтували жінку-водія трамвая
Сьогодні, 14:21
«Слідство стоїть на місці», – журналістка з Волині, якій підпалили будинок
Сьогодні, 14:17
У Луцьку урочисто відзначили День прикордонника. ФОТО
Сьогодні, 13:56
Схожі новини
У Луцьку в маршрутці травмувалися жінка з дитиною У Луцьку в маршрутці травмувалися жінка з дитиною
10 травень, 2016, 12:37
Волинянину, який давав хабара патрульним, «впаяли» штраф Волинянину, який давав хабара патрульним, «впаяли» штраф
28 квітень, 10:15
У Києві загинув водій, який рятував кошеня на дорозі. ВІДЕО У Києві загинув водій, який рятував кошеня на дорозі. ВІДЕО
26 квітень, 11:15
Просто під час руху: у Дніпрі пасажир побив водія маршрутки ВІДЕО Просто під час руху: у Дніпрі пасажир побив водія маршрутки ВІДЕО
25 квітень, 02:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі хочуть заборонити великим автобусам зупинятись на міських зупинках
Сьогодні, 15:38
 0
Відомо, за яких умов волинянам можуть відключати газ
Сьогодні, 15:26
 0
На автостанції у Володимирі через ремонт дороги заблокований рух
Сьогодні, 15:10
 0
У «Промені» влаштують бізнес-семінар «Анатомія бізнесу: Ефективні технології продажу»*
Сьогодні, 15:04
 0
На Волині майже півтори тисячі пар поєднали серця за добу
Сьогодні, 14:57
 0
Медіа
відео
1/8