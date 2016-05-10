У Запоріжжі зґвалтували жінку-водія трамвая

У Запоріжжі затримали чоловіка, який зґвалтував водія трамвая.Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Запоріжжя.Неприємний інцидент трапився 30 квітня о 2-й годині ночі."Поліцейські прибули на місце та виявили трамвай в котрому знаходилась 40-річна заявниця. Потерпіла пояснила, що на зупинці в порожній трамвай зайшов невідомий чоловік, котрий одразу почав їй погрожувати фізичною розправою, та вимагав щоб вона зупинила трамвай. Після зупинки кривдник почав бити жінку пляшкою по голові та відібрав у неї сумку в котрій знаходились гроші. А згодом накинувся на неї та зґвалтував", - йдеться у повідомлені.Злочинця налякав сторонній шум і він вибіг з трамвая в невідомому напрямку. Потерпіла надала детальні прикмети кривдника. Поліцейські встановили, що підозрюваним ймовірно є 33-річний місцевий мешканець, який раніше був судимий за аналогічний злочин. Інспектори прослідкували за адресою мешкання злочинця, але останній при виді патруля стрибнув з 3 поверху та втік.1 травня патрульні розшукали кривдника котрий обґрунтовано підозрюється у скоєні зґвалтування. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального Кодексу України.