У Запоріжжі зґвалтували жінку-водія трамвая
Сьогодні, 14:21
У Запоріжжі затримали чоловіка, який зґвалтував водія трамвая.
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Запоріжжя.
Неприємний інцидент трапився 30 квітня о 2-й годині ночі.
"Поліцейські прибули на місце та виявили трамвай в котрому знаходилась 40-річна заявниця. Потерпіла пояснила, що на зупинці в порожній трамвай зайшов невідомий чоловік, котрий одразу почав їй погрожувати фізичною розправою, та вимагав щоб вона зупинила трамвай. Після зупинки кривдник почав бити жінку пляшкою по голові та відібрав у неї сумку в котрій знаходились гроші. А згодом накинувся на неї та зґвалтував", - йдеться у повідомлені.
Злочинця налякав сторонній шум і він вибіг з трамвая в невідомому напрямку. Потерпіла надала детальні прикмети кривдника. Поліцейські встановили, що підозрюваним ймовірно є 33-річний місцевий мешканець, який раніше був судимий за аналогічний злочин. Інспектори прослідкували за адресою мешкання злочинця, але останній при виді патруля стрибнув з 3 поверху та втік.
1 травня патрульні розшукали кривдника котрий обґрунтовано підозрюється у скоєні зґвалтування. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального Кодексу України.
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Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Запоріжжя.
Неприємний інцидент трапився 30 квітня о 2-й годині ночі.
"Поліцейські прибули на місце та виявили трамвай в котрому знаходилась 40-річна заявниця. Потерпіла пояснила, що на зупинці в порожній трамвай зайшов невідомий чоловік, котрий одразу почав їй погрожувати фізичною розправою, та вимагав щоб вона зупинила трамвай. Після зупинки кривдник почав бити жінку пляшкою по голові та відібрав у неї сумку в котрій знаходились гроші. А згодом накинувся на неї та зґвалтував", - йдеться у повідомлені.
Злочинця налякав сторонній шум і він вибіг з трамвая в невідомому напрямку. Потерпіла надала детальні прикмети кривдника. Поліцейські встановили, що підозрюваним ймовірно є 33-річний місцевий мешканець, який раніше був судимий за аналогічний злочин. Інспектори прослідкували за адресою мешкання злочинця, але останній при виді патруля стрибнув з 3 поверху та втік.
1 травня патрульні розшукали кривдника котрий обґрунтовано підозрюється у скоєні зґвалтування. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального Кодексу України.
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Коментарі 1
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