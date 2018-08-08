Журналіст подав до суду на Луцькраду через «засекречення» документів щодо премій посадовців





Про це йдеться в дописі головного редактора Андрія Лучика "Таємні розпорядження Пустовіта" .



Зі слів Лучика, останнє розпорядження щодо премій працівникам міськради було оприлюднено на сайті у січні 2019 року. При цьому на запит електронною поштою копії розпоряджень щодо премій у лютому і березні в міськраді надали.



Андрій Лучик також повідомив, що подав судовий позов з вимогою визнати бездіяльність виконавчого комітету Луцької міської ради незаконною та оприлюднити розпорядження на сайті міськради.



Довідково:



Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності.



Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.



Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 квітня 2019 року на сайті Луцької міської ради перестали оприлюднювати розпорядження міського голови з кадрових питань. До цієї категорії документів належать і розпорядження щодо преміювання працівників виконачого комітету.Про це йдеться в дописі головного редактора ІА "Конкурент" "Таємні розпорядження Пустовіта" .Зі слів Лучика, останнє розпорядження щодо премій працівникам міськради було оприлюднено на сайті у січні 2019 року. При цьому на запит електронною поштою копії розпоряджень щодо премій у лютому і березні в міськраді надали.Андрій Лучик також повідомив, що подав судовий позов з вимогою визнати бездіяльність виконавчого комітету Луцької міської ради незаконною та оприлюднити розпорядження на сайті міськради.

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