На трасі Луцьк-Рівне вантажівка на смерть збила пішохода

На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» трапилась аварія.Інцидент стався 6 травня, близько 22 години, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські на місці події встановили, що 52-річний рівнянин, водій автомобіля MAN, поблизу селища Клевань скоїв на наїзд на 42-річного жителя села Зоря. Зі слів кермувальника, чоловік перебував на дорозі.Медики «швидкої», які негайно прибули за викликом, лише констатували смерть пішохода, від отриманих травм він помер на місці події.У водія вантажівки відібрали зразки крові на предмет визначення сп’яніння, втім за зовнішніми ознаками він був тверезий.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик Рівного.