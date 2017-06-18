У Ковелі визначили переможців чемпіонату Європи з мотокросу. ВІДЕО





Заміську трасу поблизу міста залізничників називають одним з кращих піщаних мототреків в Європі, - йдеться в сюжеті



Цього року гонщики змагалися не лише з суперниками, а й з погодою. Дощ швидко розмив трасу. Вона стала важкою, а подекуди і непрохідною: останній заїзд в класі “Open” судді взагалі зупинили достроково. Це принесло перемогу українцю Роману Морозову в запеклому суперництві з головним конкурентом – чехом Мартіном Міхеком.



Складно було впоратися з важким треком і легкомоторним “65-кам”. За підсумками фінальних заїздів найбільше балів у цьому класі набрав латвійський мотокросмен Яніс Рейсуліс. А в класі мотоциклів 85 кубічних сантиметрів переможцем етапу став його співвітчизник — Едвардс Бідзанс.



Ковельський етап чемпіонату Європи мотокросу традиційно відбувся за підтримки міської влади, народного депутата України Степана Івахіва та його благодійного фонду “Патріоти Волині”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мотокросмени з 14-ти країн Європи з’їхалися до Ковеля для участі в другому етапі континентальної першості з мотокросу в класах мотоциклів 65 та 85 кубічних сантиметрів та EMX Open.Заміську трасу поблизу міста залізничників називають одним з кращих піщаних мототреків в Європі, - йдеться в сюжеті 12 каналу Цього року гонщики змагалися не лише з суперниками, а й з погодою. Дощ швидко розмив трасу. Вона стала важкою, а подекуди і непрохідною: останній заїзд в класі “Open” судді взагалі зупинили достроково. Це принесло перемогу українцюв запеклому суперництві з головним конкурентом – чехомСкладно було впоратися з важким треком і легкомоторним “65-кам”. За підсумками фінальних заїздів найбільше балів у цьому класі набрав латвійський мотокросмен. А в класі мотоциклів 85 кубічних сантиметрів переможцем етапу став його співвітчизник —Ковельський етап чемпіонату Європи мотокросу традиційно відбувся за підтримки міської влади, народного депутата Українита його благодійного фонду “Патріоти Волині”.

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