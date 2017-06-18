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У Ковелі визначили переможців чемпіонату Європи з мотокросу. ВІДЕО

У Ковелі визначили переможців чемпіонату Європи з мотокросу. ВІДЕО
Мотокросмени з 14-ти країн Європи з’їхалися до Ковеля для участі в другому етапі континентальної першості з мотокросу в класах мотоциклів 65 та 85 кубічних сантиметрів та EMX Open.

Заміську трасу поблизу міста залізничників називають одним з кращих піщаних мототреків в Європі, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Цього року гонщики змагалися не лише з суперниками, а й з погодою. Дощ швидко розмив трасу. Вона стала важкою, а подекуди і непрохідною: останній заїзд в класі “Open” судді взагалі зупинили достроково. Це принесло перемогу українцю Роману Морозову в запеклому суперництві з головним конкурентом – чехом Мартіном Міхеком.

Складно було впоратися з важким треком і легкомоторним “65-кам”. За підсумками фінальних заїздів найбільше балів у цьому класі набрав латвійський мотокросмен Яніс Рейсуліс. А в класі мотоциклів 85 кубічних сантиметрів переможцем етапу став його співвітчизник — Едвардс Бідзанс.

Ковельський етап чемпіонату Європи мотокросу традиційно відбувся за підтримки міської влади, народного депутата України Степана Івахіва та його благодійного фонду “Патріоти Волині”.


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Теги: мотокрос, чемпіонат, Ковель, перемога
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