Тимчасово не курсуватиме поїзд «Ковель – Ягодин»
Сьогодні, 09:02
У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Ковель – Мацеїв зазнає змін розклад руху приміських поїздів.
Про це повідомили у прес-центрі Львівської залізниці.
Упродовж 14 та 16 травня не курсуватимуть поїзди №6374/6375 сполученням Ягодин – Ковель – Ягодин.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами
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Про це повідомили у прес-центрі Львівської залізниці.
Упродовж 14 та 16 травня не курсуватимуть поїзди №6374/6375 сполученням Ягодин – Ковель – Ягодин.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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