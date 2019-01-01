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Тимчасово не курсуватиме поїзд «Ковель – Ягодин»

Тимчасово не курсуватиме поїзд «Ковель – Ягодин»
У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Ковель – Мацеїв зазнає змін розклад руху приміських поїздів.

Про це повідомили у прес-центрі Львівської залізниці.

Упродовж 14 та 16 травня не курсуватимуть поїзди №6374/6375 сполученням Ягодин – Ковель – Ягодин.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами

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Теги: поїзд, Ковель-Ягодин, ремонт
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