Тимчасово не курсуватиме поїзд «Ковель – Ягодин»





Про це повідомили у прес-центрі Львівської залізниці.



Упродовж 14 та 16 травня не курсуватимуть поїзди №6374/6375 сполученням Ягодин – Ковель – Ягодин.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Ковель – Мацеїв зазнає змін розклад руху приміських поїздів.Про це повідомили у прес-центрі Львівської залізниці.Упродовж 14 та 16 травня не курсуватимуть поїзди №6374/6375 сполученням Ягодин – Ковель – Ягодин.Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію