Коли у Луцьку розпочнеться купальний сезон

У Луцьку 1 червня стартує купальний сезон. Завершиться він в останній день літа – 31 серпня.Про це йдеться у розпорядженні в.о. мераМісця масового відпочинку у місті - на річці Стир (поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі. Ці території повинні привести до ладу до 30 травня.Задля безпеки відпочивальників рятувальники обстежать підводну частину пляжів і очистять її від сторонніх предметів. Відберуть і проби води та ґрунту у місцях масового відпочинку.