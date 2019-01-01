Коли у Луцьку розпочнеться купальний сезон
Сьогодні, 15:48
У Луцьку 1 червня стартує купальний сезон. Завершиться він в останній день літа – 31 серпня.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Місця масового відпочинку у місті - на річці Стир (поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі. Ці території повинні привести до ладу до 30 травня.
Задля безпеки відпочивальників рятувальники обстежать підводну частину пляжів і очистять її від сторонніх предметів. Відберуть і проби води та ґрунту у місцях масового відпочинку.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Місця масового відпочинку у місті - на річці Стир (поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі. Ці території повинні привести до ладу до 30 травня.
Задля безпеки відпочивальників рятувальники обстежать підводну частину пляжів і очистять її від сторонніх предметів. Відберуть і проби води та ґрунту у місцях масового відпочинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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