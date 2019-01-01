вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коли у Луцьку розпочнеться купальний сезон

Коли у Луцьку розпочнеться купальний сезон
У Луцьку 1 червня стартує купальний сезон. Завершиться він в останній день літа – 31 серпня.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Місця масового відпочинку у місті - на річці Стир (поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі. Ці території повинні привести до ладу до 30 травня.

Задля безпеки відпочивальників рятувальники обстежать підводну частину пляжів і очистять її від сторонніх предметів. Відберуть і проби води та ґрунту у місцях масового відпочинку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відпочинок, пляжі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали ім'я того, хто на дискотеці наніс смертельні удари хлопцеві з Волині: поліція перевіряє версію
Сьогодні, 16:15
Чоловік, який раптово помер поблизу луцької лікарні, – посадовець Горохівської РДА
Сьогодні, 15:57
Коли у Луцьку розпочнеться купальний сезон
Сьогодні, 15:48
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*
Сьогодні, 15:42
У Луцьку тимчасово обмежать рух декількома вулицями
Сьогодні, 15:37
Схожі новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 10–12 травня Куди піти на вихідні у Луцьку: 10–12 травня
Сьогодні, 11:00
Близько і не за усі гроші: куди поїхати «на природу» неподалік Луцька. ФОТО Близько і не за усі гроші: куди поїхати «на природу» неподалік Луцька. ФОТО
09 травень, 12:01
Куди піти на вихідні у Луцьку: 19 – 21 квітня Куди піти на вихідні у Луцьку: 19 – 21 квітня
19 квітень, 11:00
Куди піти на вихідні у Луцьку: 12-14 квітня Куди піти на вихідні у Луцьку: 12-14 квітня
12 квітень, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Кам'янському священик на повному ходу збив жінку на переході. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 16:22
 0
Назвали ім'я того, хто на дискотеці наніс смертельні удари хлопцеві з Волині: поліція перевіряє версію
Сьогодні, 16:15
 0
Чоловік, який раптово помер поблизу луцької лікарні, – посадовець Горохівської РДА
Сьогодні, 15:57
 0
Коли у Луцьку розпочнеться купальний сезон
Сьогодні, 15:48
 0
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8