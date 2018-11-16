У 2019 році Волинська митниця поповнила держбюджет на понад 5 мільярдів гривень
Сьогодні, 19:48
З початку 2019 року волинські митники перерахували до державного бюджету 5 мільярдів 19 мільйонів гривень.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У порівнянні з минулорічним періодом збільшились обсяги перевезень
товарів, відповідно - суми митних платежів збільшились на 68 відсотків або на 2 млрд грн. Особливо помітний ріст обсягів ввезення легкових автомобілів – у 6 разів, механічних пристроїв спеціального призначення, вантажних автомобілів та мінеральних добрив.
Середньоденний показник надходжень у січні-квітні 2019 року склав
62,7 млн грн, що в 1,7 разів більше за середньоденний показник такого ж періоду попереднього року.
До слова, своєрідний рубікон у виконанні помісячного плану доходів
державного бюджету в 1 млрд грн Волинська митниця подолала у жовтні
2018 року.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У порівнянні з минулорічним періодом збільшились обсяги перевезень
товарів, відповідно - суми митних платежів збільшились на 68 відсотків або на 2 млрд грн. Особливо помітний ріст обсягів ввезення легкових автомобілів – у 6 разів, механічних пристроїв спеціального призначення, вантажних автомобілів та мінеральних добрив.
Середньоденний показник надходжень у січні-квітні 2019 року склав
62,7 млн грн, що в 1,7 разів більше за середньоденний показник такого ж періоду попереднього року.
До слова, своєрідний рубікон у виконанні помісячного плану доходів
державного бюджету в 1 млрд грн Волинська митниця подолала у жовтні
2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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