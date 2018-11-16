У 2019 році Волинська митниця поповнила держбюджет на понад 5 мільярдів гривень

З початку 2019 року волинські митники перерахували до державного бюджету 5 мільярдів 19 мільйонів гривень.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.У порівнянні з минулорічним періодом збільшились обсяги перевезеньтоварів, відповідно - суми митних платежів збільшились на 68 відсотків або на 2 млрд грн. Особливо помітний ріст обсягів ввезення легкових автомобілів – у 6 разів, механічних пристроїв спеціального призначення, вантажних автомобілів та мінеральних добрив.Середньоденний показник надходжень у січні-квітні 2019 року склав62,7 млн грн, що в 1,7 разів більше за середньоденний показник такого ж періоду попереднього року.До слова, своєрідний рубікон у виконанні помісячного плану доходівдержавного бюджету в 1 млрд грн Волинська митниця подолала у жовтні2018 року.