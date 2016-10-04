Неформальне навчання – родзинка служби зайнятості

Один із активних напрямів сприяння зайнятості, який реалізовує Державна служба зайнятості України, – професійне навчання безробітних за професіями і спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці регіону, дає можливість займатися малим і середнім бізнесом.Безробітним, які звертаються до служби зайнятості, фахівці надають допомогу щодо підбору вакансій, залучають до участі в громадських роботах, скеровують на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, відповідно до потреб роботодавців, - повідомляють у Волинському обласному центрі зайнятості.Про переваги профнавчання за сприяння служби зайнятості розповідає начальник відділу організації профнавчання Волинського обласного центру зайнятостіНині 151 роботодавець має потребу у навчанні 446-ти фахівців різних професій. Суттєвою допомогою у цьому процесі стало впровадження з початку цього року Інституту кар’єрного радника. Самі ж кар’єрні радники, спілкуючись із пошукачами роботи, враховують професійні інтереси останніх та пропонують послугу професійного навчання.Безробітні можуть за короткий час здобути нову професію або підвищити кваліфікацію.Цьогоріч служба зайнятості області співпрацює з 8-ма професійно-технічними і трьома вищими навчальними закладами області. Фахівці налагодили співпрацю з 462-ма підприємствами та організаціями краю.Також у роботі активно використовуємо навчальні бази партнерів, а саме: Львівського та Рівненського центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Загалом із початку 2019-го, до професійного навчання вже залучили 1359 осіб. За аналогічний період минулого року їх кількість зросла на 154 особи.Від Нового року вже 136 осіб навчалися, аби здобути тринадцять професій. Серед поширених: верстатник деревообробних верстатів, верстатник широкого профілю, електрозварник ручного зварювання, кравець, кухар, лісоруб, перукар, продавець непродовольчих товарів та низка інших.До слова, відсоток працезакріплення пошукачів роботи, які пройшли професійне навчання за сприяння служби, становить 84,9 % в області, тоді як по Україні – 81,1 %.Родзинка профнавчання – неформальне навчання. Ця послуга буде цікава для осіб, які мають великий досвід роботи за професією, але не проходили попередню підготовку у навчальному закладі та не мають документа державного зразка з присвоєнням робітничої кваліфікації; мають присвоєну кваліфікацію, але з різних причин втратили підтверджуючі документи і хочуть їх відновити; мають присвоєну кваліфікацію та відповідні документи, але прагнуть підвищити розряд.Цю послугу оплачує або роботодавець, який зацікавлений у отриманні підтверджуючого документа своїм працівником, або безпосередньо сам працівник. Підтвердження результатів триває три дні.