Блискавка влучила у подружню пару: чоловік загинув, дружина – у лікарні
Сьогодні, 17:19
У місті Сокаль Львівської області блискавка смертельно вразила місцевого мешканця.
Про це повідомляється у зведенні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНІАН.
Зазначається, що інцидент стався близько 15:00 11 травня.
«У м. Сокаль, на дачній ділянці, блискавкою був смертельно уражений місцевий мешканець 1953 року народження, а його дружина 1949 року народження, отримала травми і була госпіталізована в реанімаційне відділення Сокальської ЦРЛ», - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляється у зведенні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНІАН.
Зазначається, що інцидент стався близько 15:00 11 травня.
«У м. Сокаль, на дачній ділянці, блискавкою був смертельно уражений місцевий мешканець 1953 року народження, а його дружина 1949 року народження, отримала травми і була госпіталізована в реанімаційне відділення Сокальської ЦРЛ», - йдеться в повідомленні.
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