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Блискавка влучила у подружню пару: чоловік загинув, дружина – у лікарні

Блискавка влучила у подружню пару: чоловік загинув, дружина – у лікарні
У місті Сокаль Львівської області блискавка смертельно вразила місцевого мешканця.

Про це повідомляється у зведенні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНІАН.

Зазначається, що інцидент стався близько 15:00 11 травня.

«У м. Сокаль, на дачній ділянці, блискавкою був смертельно уражений місцевий мешканець 1953 року народження, а його дружина 1949 року народження, отримала травми і була госпіталізована в реанімаційне відділення Сокальської ЦРЛ», - йдеться в повідомленні.

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Теги: блискавка, смерть
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