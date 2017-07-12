Блискавка влучила у подружню пару: чоловік загинув, дружина – у лікарні





Про це повідомляється у зведенні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає



Зазначається, що інцидент стався близько 15:00 11 травня.



«У м. Сокаль, на дачній ділянці, блискавкою був смертельно уражений місцевий мешканець 1953 року народження, а його дружина 1949 року народження, отримала травми і була госпіталізована в реанімаційне відділення Сокальської ЦРЛ», - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Сокаль Львівської області блискавка смертельно вразила місцевого мешканця.Про це повідомляється у зведенні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНІАН Зазначається, що інцидент стався близько 15:00 11 травня.«У м. Сокаль, на дачній ділянці, блискавкою був смертельно уражений місцевий мешканець 1953 року народження, а його дружина 1949 року народження, отримала травми і була госпіталізована в реанімаційне відділення Сокальської ЦРЛ», - йдеться в повідомленні.

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