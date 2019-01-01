Голова Маневицької РДА йде у відставку
Сьогодні, 11:53
Голова Маневицької РДА Андрій Линдюк написав заяву на звільнення.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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«Так як і обіцяв - у день складання присяги новим Президентом України напишу заяву із проханням про звільнення. Заява написана!
Буду просити Президента швидше призначити нового голову РДА. Вірю, що буде виконано обіцянку привести нових людей у владу», – пише посадовець.
«Хотів написати значно більше та бачу Україна переходить в період, який увійде в історію як "період шоу", тому сенсу писати серйозні речі не бачу.
До моменту підписання Розпорядження Президента про моє звільнення, а це можуть бути дні, тижні чи і місяці буду сумлінно виконувати обов'язки, бо є чимало справ, які зупиняти ні на день не можна!» – йдеться у дописі.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Все, що міг, зробив»: голова Маневицької РДА іде з посади разом з Порошенком. ВІДЕО
«Так як і обіцяв - у день складання присяги новим Президентом України напишу заяву із проханням про звільнення. Заява написана!
Буду просити Президента швидше призначити нового голову РДА. Вірю, що буде виконано обіцянку привести нових людей у владу», – пише посадовець.
«Хотів написати значно більше та бачу Україна переходить в період, який увійде в історію як "період шоу", тому сенсу писати серйозні речі не бачу.
До моменту підписання Розпорядження Президента про моє звільнення, а це можуть бути дні, тижні чи і місяці буду сумлінно виконувати обов'язки, бо є чимало справ, які зупиняти ні на день не можна!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Як-то кажуть: "Шлях скатертиною" і інших з собою прихопи з РДА і ОДА!
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