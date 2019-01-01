Голова Маневицької РДА йде у відставку

Голова Маневицької РДАнаписав заяву на звільнення.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.«Так як і обіцяв - у день складання присяги новим Президентом України напишу заяву із проханням про звільнення. Заява написана!Буду просити Президента швидше призначити нового голову РДА. Вірю, що буде виконано обіцянку привести нових людей у владу», – пише посадовець.«Хотів написати значно більше та бачу Україна переходить в період, який увійде в історію як "період шоу", тому сенсу писати серйозні речі не бачу.До моменту підписання Розпорядження Президента про моє звільнення, а це можуть бути дні, тижні чи і місяці буду сумлінно виконувати обов'язки, бо є чимало справ, які зупиняти ні на день не можна!» – йдеться у дописі.