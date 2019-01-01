У Луцьку на місці гіпермаркету 50 років тому приземлялись літаки. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 09:25
У Луцьку до 1984 року на місці сучасних ТРЦ "ПортCity" та гіпермаркету "Там-Там" розташовувалась повітряна брама області - цивільний аеропорт.
Про це йдеться на сторінці ОВАЛу у Facebook.
У мережі показали світлину, зроблену в другій половині 70-х років, де можна побачити, як легкомоторний літак Ан-2 рулить льотним полем Луцького цивільного аеропорту вздовж вулиці Чорновола.
Будівель Луцької міської дитячої поліклініки та Державного архіву Волинської області у той час ще не було. На місці останньої видно підйомний кран.
Фотографію взяли з особистого архіву ветерана Цивільного повітряного флоту, льотчика Луцької авіаційної ескадрильї 91-го льотного загону Українського управління цивільної авіації Гепнера Михайла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці ОВАЛу у Facebook.
У мережі показали світлину, зроблену в другій половині 70-х років, де можна побачити, як легкомоторний літак Ан-2 рулить льотним полем Луцького цивільного аеропорту вздовж вулиці Чорновола.
Будівель Луцької міської дитячої поліклініки та Державного архіву Волинської області у той час ще не було. На місці останньої видно підйомний кран.
Фотографію взяли з особистого архіву ветерана Цивільного повітряного флоту, льотчика Луцької авіаційної ескадрильї 91-го льотного загону Українського управління цивільної авіації Гепнера Михайла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Дуже хочеться сказати що, ми проміняли літаки на жрачку і магазинчики, але я цього не робитиму.
Останні новини
У Луцьку просять встановити «лежачі поліцейські» біля дитсадків
Сьогодні, 09:45
У Луцьку на місці гіпермаркету 50 років тому приземлялись літаки. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 21 травня
Сьогодні, 09:00