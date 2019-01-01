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У Луцьку на місці гіпермаркету 50 років тому приземлялись літаки. РЕТРОФОТО

У Луцьку на місці гіпермаркету 50 років тому приземлялись літаки. РЕТРОФОТО
У Луцьку до 1984 року на місці сучасних ТРЦ "ПортCity" та гіпермаркету "Там-Там" розташовувалась повітряна брама області - цивільний аеропорт.

Про це йдеться на сторінці ОВАЛу у Facebook.

У мережі показали світлину, зроблену в другій половині 70-х років, де можна побачити, як легкомоторний літак Ан-2 рулить льотним полем Луцького цивільного аеропорту вздовж вулиці Чорновола.

Будівель Луцької міської дитячої поліклініки та Державного архіву Волинської області у той час ще не було. На місці останньої видно підйомний кран.

Фотографію взяли з особистого архіву ветерана Цивільного повітряного флоту, льотчика Луцької авіаційної ескадрильї 91-го льотного загону Українського управління цивільної авіації Гепнера Михайла.
У Луцьку на місці гіпермаркету 50 років тому приземлялись літаки. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, літаки, Луцьк
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Коментарі 1
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Дуже хочеться сказати що, ми проміняли літаки на жрачку і магазинчики, але я цього не робитиму.
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