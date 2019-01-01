У Луцьку на місці гіпермаркету 50 років тому приземлялись літаки. РЕТРОФОТО

У Луцьку до 1984 року на місці сучасних ТРЦ "ПортCity" та гіпермаркету "Там-Там" розташовувалась повітряна брама області - цивільний аеропорт.Про це йдеться на сторінці ОВАЛу у Facebook.У мережі показали світлину, зроблену в другій половині 70-х років, де можна побачити, як легкомоторний літак Ан-2 рулить льотним полем Луцького цивільного аеропорту вздовж вулиці Чорновола.Будівель Луцької міської дитячої поліклініки та Державного архіву Волинської області у той час ще не було. На місці останньої видно підйомний кран.Фотографію взяли з особистого архіву ветерана Цивільного повітряного флоту, льотчика Луцької авіаційної ескадрильї 91-го льотного загону Українського управління цивільної авіації