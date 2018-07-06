Борги волинян за газ зросли майже удвічі

Клієнти «Волиньгаз Збуту» заборгували 489.3 мільйонів гривень за спожитий газ.Це в 1,6 рази більше, ніж на початку опалювального сезону 2018-2019 рр, – повідомили у прес-службі підприємства.Неплатежі зросли через зменшення кількості субсидентів, зростання ціни на газ, зміни соціальних норм, а також запровадження монетизації субсидій.Рівень розрахунків субсидентів становить лише 77,1%. Наразі 111,6 тис. субсидентів мають борги за спожитий газ. Загальна сума їх неплатежу становить вже 283,8 млн. грн. І щомісячно їхній борг зростає.Із березня 2019 року змінився механізм виплати житлових субсидій. Cпоживачі-субсиденти почали отримувати їх "живими" грошима для оплати за використаний газ. Однак, деякі клієнти не розрахувались за блакитне паливо, а використали кошти на власні потреби. Такі боржники можуть залишитися без державної допомоги. Відповідно до чинного законодавства, субсидентам, у разі простроченої заборгованості в сумі понад 340 грн. видача державної допомоги призупиняється.«До початку монетизації субсидії, заборгованість субсидентів становила 169,7 млн. грн., зараз – 283,8 млн. грн.», - говорить директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.Через високий рівень заборгованості побутових споживачів, ТОВ «Волиньгаз» як постачальник газу для населення зі спеціальними обов’язками, не може вчасно розрахуватися за поставлений газ. Відповідно до постанови Кабміну № 867, умова гарантованих поставок газу населенню є не допущення росту заборгованості «Волиньгаз Збуту» перед НАК «Нафтогаз України».Злісним боржникам компанія змушена припиняти поставку газу. Першим кроком до цього є письмове попередження про припинення газопостачання. З початку року вручили 23,4 тисячі попереджень (з відміткою про вручення) на суму 75 млн.грн.У «Волиньгаз Збуті» відзначають, що боржники ризикують залишитися не лише без субсидії та газу, а й отримати пеню. 1 травня набирають чинності зміни до закону України «Про житлово-комунальні послуги». Нововведення передбачають сплату пені. Її розмір, відповідно до закону, становить 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Разом з тим, пеня не може перевищувати розмір боргу.