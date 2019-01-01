У «Промені» виступатиме Ольга Фреймут: програма виступу*
Сьогодні, 20:59
Хто така Ольга Фреймут і про що говоритиме з лучанами 11 червня у РЦ «Промінь»?
Головний ревізор країни, експерт з якості сервісу та роботи з клієнтами.
«Директор школи панянок» у реаліті-шоу «Від пацанки до панянки» та ведуча ток-шоу «Оля» на «Новому каналі». В 2018 році відкрила видавництво Snowdrop, в якому вийшла її книга казок для дітей «Кажан Жан». Також Оля є автором книг серії «Школа пані Фреймут: «Етикет», «Про любов» та книги «Де і з ким спить Ольга Фреймут».
Протягом майстер-класу для жінок Ольга у своїй звичній, дружелюбній та відвертій манері розкаже вам про:
• Як зрозуміти своє покликання?
• Як з провінціалки стати успішною високооплачуваною ведучою
• Сам собі бренд
• Практичні поради про те, як справити перше враження .
• Самореклама
• Вміння себе продати
• Співпраця з конкурентами
• Життєві історії про виживання у світі жорстоких та підступних
• Вміння перекваліфікуватися - необхідне
• Як Оля заснувала видавництво та про інші її справи, які, окрім ТВ, приносять гроші
• Помилки, що сприяють росту
• Щире зізнання Олі про її помилки, які коштували їй грошей і стосунків з колегами
• Манери – основна інвестиція
• Уроки етикету від Фреймут: вдома, на роботі, завжди. Як залишатись леді при будь-яких обставинах.
Квитки на майстер-клас вже у продажі.
Придбати їх можна на касі РЦ «Промінь» або ж на сайті: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/olga_freymut
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Головний ревізор країни, експерт з якості сервісу та роботи з клієнтами.
«Директор школи панянок» у реаліті-шоу «Від пацанки до панянки» та ведуча ток-шоу «Оля» на «Новому каналі». В 2018 році відкрила видавництво Snowdrop, в якому вийшла її книга казок для дітей «Кажан Жан». Також Оля є автором книг серії «Школа пані Фреймут: «Етикет», «Про любов» та книги «Де і з ким спить Ольга Фреймут».
Протягом майстер-класу для жінок Ольга у своїй звичній, дружелюбній та відвертій манері розкаже вам про:
• Як зрозуміти своє покликання?
• Як з провінціалки стати успішною високооплачуваною ведучою
• Сам собі бренд
• Практичні поради про те, як справити перше враження .
• Самореклама
• Вміння себе продати
• Співпраця з конкурентами
• Життєві історії про виживання у світі жорстоких та підступних
• Вміння перекваліфікуватися - необхідне
• Як Оля заснувала видавництво та про інші її справи, які, окрім ТВ, приносять гроші
• Помилки, що сприяють росту
• Щире зізнання Олі про її помилки, які коштували їй грошей і стосунків з колегами
• Манери – основна інвестиція
• Уроки етикету від Фреймут: вдома, на роботі, завжди. Як залишатись леді при будь-яких обставинах.
Квитки на майстер-клас вже у продажі.
Придбати їх можна на касі РЦ «Промінь» або ж на сайті: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/olga_freymut
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» виступатиме Ольга Фреймут: програма виступу*
Сьогодні, 20:59
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 травня
Сьогодні, 20:00