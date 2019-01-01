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У «Промені» виступатиме Ольга Фреймут: програма виступу*

У «Промені» виступатиме Ольга Фреймут: програма виступу*
Хто така Ольга Фреймут і про що говоритиме з лучанами 11 червня у РЦ «Промінь»?

Головний ревізор країни, експерт з якості сервісу та роботи з клієнтами.

«Директор школи панянок» у реаліті-шоу «Від пацанки до панянки» та ведуча ток-шоу «Оля» на «Новому каналі». В 2018 році відкрила видавництво Snowdrop, в якому вийшла її книга казок для дітей «Кажан Жан». Також Оля є автором книг серії «Школа пані Фреймут: «Етикет», «Про любов» та книги «Де і з ким спить Ольга Фреймут».

Протягом майстер-класу для жінок Ольга у своїй звичній, дружелюбній та відвертій манері розкаже вам про:

• Як зрозуміти своє покликання?
• Як з провінціалки стати успішною високооплачуваною ведучою
• Сам собі бренд
• Практичні поради про те, як справити перше враження .
• Самореклама
• Вміння себе продати
• Співпраця з конкурентами
• Життєві історії про виживання у світі жорстоких та підступних
• Вміння перекваліфікуватися - необхідне
• Як Оля заснувала видавництво та про інші її справи, які, окрім ТВ, приносять гроші
• Помилки, що сприяють росту
• Щире зізнання Олі про її помилки, які коштували їй грошей і стосунків з колегами
• Манери – основна інвестиція
• Уроки етикету від Фреймут: вдома, на роботі, завжди. Як залишатись леді при будь-яких обставинах.

Квитки на майстер-клас вже у продажі.

Придбати їх можна на касі РЦ «Промінь» або ж на сайті: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/olga_freymut
У «Промені» виступатиме Ольга Фреймут: програма виступу*

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Теги: РЦ «Промінь»
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