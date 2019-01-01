У «Промені» виступатиме Ольга Фреймут: програма виступу*

Ольга Фреймут і про що говоритиме з лучанами 11 червня у РЦ «Промінь»?



Головний ревізор країни, експерт з якості сервісу та роботи з клієнтами.



«Директор школи панянок» у реаліті-шоу «Від пацанки до панянки» та ведуча ток-шоу «Оля» на «Новому каналі». В 2018 році відкрила видавництво Snowdrop, в якому вийшла її книга казок для дітей «Кажан Жан». Також Оля є автором книг серії «Школа пані Фреймут: «Етикет», «Про любов» та книги «Де і з ким спить Ольга Фреймут».



Протягом майстер-класу для жінок Ольга у своїй звичній, дружелюбній та відвертій манері розкаже вам про:



• Як зрозуміти своє покликання?

• Як з провінціалки стати успішною високооплачуваною ведучою

• Сам собі бренд

• Практичні поради про те, як справити перше враження .

• Самореклама

• Вміння себе продати

• Співпраця з конкурентами

• Життєві історії про виживання у світі жорстоких та підступних

• Вміння перекваліфікуватися - необхідне

• Як Оля заснувала видавництво та про інші її справи, які, окрім ТВ, приносять гроші

• Помилки, що сприяють росту

• Щире зізнання Олі про її помилки, які коштували їй грошей і стосунків з колегами

• Манери – основна інвестиція

• Уроки етикету від Фреймут: вдома, на роботі, завжди. Як залишатись леді при будь-яких обставинах.



Квитки на майстер-клас вже у продажі.



Придбати їх можна на касі РЦ «Промінь» або ж на сайті:



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