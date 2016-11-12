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Лучанок кличуть на тренінг із самооборони

Лучанок кличуть на тренінг із самооборони
Патрульна поліція Волині запрошує жінок на тренінг із самооборони.

Про це повідомляють на сторінці Passage Interdit, де й проходитиме захід.

Відтак, лучанкам розкажуть про:

- психологічну підготовленість під час нападів;
- правила використання спецзасобів;
- особливості тактичних прийомів самооборони.

Практичні поради будуть надавати Олександр Вовченко - начальник патрульної поліції Волині та патрульні поліцейські-тактики.

Усіх бажаючих запрошують 25 травня на 12:00.

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Теги: тренінг, поліція, самооборона
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