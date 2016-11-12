Лучанок кличуть на тренінг із самооборони
Сьогодні, 06:14
Патрульна поліція Волині запрошує жінок на тренінг із самооборони.
Про це повідомляють на сторінці Passage Interdit, де й проходитиме захід.
Відтак, лучанкам розкажуть про:
⠀
- психологічну підготовленість під час нападів;
- правила використання спецзасобів;
- особливості тактичних прийомів самооборони.
⠀
Практичні поради будуть надавати Олександр Вовченко - начальник патрульної поліції Волині та патрульні поліцейські-тактики.
⠀
Усіх бажаючих запрошують 25 травня на 12:00.
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Про це повідомляють на сторінці Passage Interdit, де й проходитиме захід.
Відтак, лучанкам розкажуть про:
⠀
- психологічну підготовленість під час нападів;
- правила використання спецзасобів;
- особливості тактичних прийомів самооборони.
⠀
Практичні поради будуть надавати Олександр Вовченко - начальник патрульної поліції Волині та патрульні поліцейські-тактики.
⠀
Усіх бажаючих запрошують 25 травня на 12:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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