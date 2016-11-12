Лучанок кличуть на тренінг із самооборони





Про це повідомляють на сторінці



Відтак, лучанкам розкажуть про:

⠀

- психологічну підготовленість під час нападів;

- правила використання спецзасобів;

- особливості тактичних прийомів самооборони.

⠀

Практичні поради будуть надавати Олександр Вовченко - начальник патрульної поліції Волині та патрульні поліцейські-тактики.

⠀

Усіх бажаючих запрошують 25 травня на 12:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульна поліція Волині запрошує жінок на тренінг із самооборони.Про це повідомляють на сторінці Passage Interdit , де й проходитиме захід.Відтак, лучанкам розкажуть про:- психологічну підготовленість під час нападів;- правила використання спецзасобів;- особливості тактичних прийомів самооборони.Практичні поради будуть надавати- начальник патрульної поліції Волині та патрульні поліцейські-тактики.Усіх бажаючих запрошують 25 травня на 12:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію