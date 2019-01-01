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25 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

25 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
25 травня 2019 року відзначають день Єпіфана. Цей день був відомий тим, що люди в старовину намагалися вимовляти особливі змови, які допомогли б їм захистити свої будинки від пожеж і блискавок, оскільки в травні та на початку червня було досить багато гроз.

Іменини сьогодні святкують: Федір, Іван, Петро.

Народні прикмети на 25 травня

– Схід сонця пофарбований у червоний колір – літо буде дуже посушливим.
– Теплий і сонячний ранок без дощів – прикмета до того, що літо буде сухим, і можлива поява великої кількості пожеж.
– Хрущів 25 травня багато – літо буде засушливим.
– Якщо лисиця забігла на територію села, то це віщує біду.
– Вовки прийшли в село – чекайте неврожаю.

Що можна робити 25 травня

Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати червоні сарафани.

Що не можна робити 25 травня

Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.

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Теги: 25 травня, свято, що не можна робити, Епіфана, прикмети, іменини
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