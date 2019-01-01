25 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:12
25 травня 2019 року відзначають день Єпіфана. Цей день був відомий тим, що люди в старовину намагалися вимовляти особливі змови, які допомогли б їм захистити свої будинки від пожеж і блискавок, оскільки в травні та на початку червня було досить багато гроз.
Іменини сьогодні святкують: Федір, Іван, Петро.
Народні прикмети на 25 травня
– Схід сонця пофарбований у червоний колір – літо буде дуже посушливим.
– Теплий і сонячний ранок без дощів – прикмета до того, що літо буде сухим, і можлива поява великої кількості пожеж.
– Хрущів 25 травня багато – літо буде засушливим.
– Якщо лисиця забігла на територію села, то це віщує біду.
– Вовки прийшли в село – чекайте неврожаю.
Що можна робити 25 травня
Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати червоні сарафани.
Що не можна робити 25 травня
Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.
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Іменини сьогодні святкують: Федір, Іван, Петро.
Народні прикмети на 25 травня
– Схід сонця пофарбований у червоний колір – літо буде дуже посушливим.
– Теплий і сонячний ранок без дощів – прикмета до того, що літо буде сухим, і можлива поява великої кількості пожеж.
– Хрущів 25 травня багато – літо буде засушливим.
– Якщо лисиця забігла на територію села, то це віщує біду.
– Вовки прийшли в село – чекайте неврожаю.
Що можна робити 25 травня
Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати червоні сарафани.
Що не можна робити 25 травня
Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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