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27 травня на Волині: гортаючи календар

27 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження депутат Іваничівської районної ради Сергій Недбайло (на фото), генеральний директор ТзОВ «Сальве» Іван Ціко.

Вітаємо його, а також усіх, хто святкує сьогодні іменини, – чоловіків з іменами Леонтій, Максим, Микита та Сидір.

Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя та радості від життя.

27 травня 2009 року Луцька міська рада прийняла рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Луцька» Петру Маху – відомому на Волині письменнику, публіцисту.

Він – автор понад 25 книг поезії, прози, історичних есе, сценаріїв кількох телефільмів, лауреат премій імені Олександра Гаврилюка та Агатангела Кримського. Нагадаємо, що на стіні луцької школи №1 Петрові Маху відкрили меморіальну дошку.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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