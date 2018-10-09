У Луцьку немає грошей на очищення Стиру від мулу

У Луцьку поки не вдалося відшукати кошти на очищення заплави Стиру.Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Депутатвідзначив, що у Луцьку, що знаходяться на окраїні міста. Разом із тим увагу на проблеми, що існують у центрі, не звертають увагу.В.о. начальника відділу екологіїповідомила, що в місті розробили документацію та напрацювали необхідні заходи щодо очищення заплави Стиру в районі вулиці Ковельської.Загальна вартість проекту – 10 мільйонів гривень і поки не знайшли кошти на його реалізацію.