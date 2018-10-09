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У Луцьку немає грошей на очищення Стиру від мулу

У Луцьку немає грошей на очищення Стиру від мулу
У Луцьку поки не вдалося відшукати кошти на очищення заплави Стиру.

Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Депутат Сергій Була відзначив, що у Луцьку планують реконструювати територію Омелянівських ставків, що знаходяться на окраїні міста. Разом із тим увагу на проблеми, що існують у центрі, не звертають увагу.

В.о. начальника відділу екології Оксана Тарабанюк повідомила, що в місті розробили документацію та напрацювали необхідні заходи щодо очищення заплави Стиру в районі вулиці Ковельської.

Загальна вартість проекту – 10 мільйонів гривень і поки не знайшли кошти на його реалізацію.

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Теги: Стир, річка, Луцьк
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Коментарі 1
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На ілюмінації, концертики-танцульки, пересувні шибениці "від спеки", премії Поліщуку і Ко та інше - гроші Є, а на Стир - немає. Супер!
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