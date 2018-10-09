У Луцьку немає грошей на очищення Стиру від мулу
Сьогодні, 16:28
У Луцьку поки не вдалося відшукати кошти на очищення заплави Стиру.
Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат Сергій Була відзначив, що у Луцьку планують реконструювати територію Омелянівських ставків, що знаходяться на окраїні міста. Разом із тим увагу на проблеми, що існують у центрі, не звертають увагу.
В.о. начальника відділу екології Оксана Тарабанюк повідомила, що в місті розробили документацію та напрацювали необхідні заходи щодо очищення заплави Стиру в районі вулиці Ковельської.
Загальна вартість проекту – 10 мільйонів гривень і поки не знайшли кошти на його реалізацію.
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Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат Сергій Була відзначив, що у Луцьку планують реконструювати територію Омелянівських ставків, що знаходяться на окраїні міста. Разом із тим увагу на проблеми, що існують у центрі, не звертають увагу.
В.о. начальника відділу екології Оксана Тарабанюк повідомила, що в місті розробили документацію та напрацювали необхідні заходи щодо очищення заплави Стиру в районі вулиці Ковельської.
Загальна вартість проекту – 10 мільйонів гривень і поки не знайшли кошти на його реалізацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
На ілюмінації, концертики-танцульки, пересувні шибениці "від спеки", премії Поліщуку і Ко та інше - гроші Є, а на Стир - немає. Супер!
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